Rusya’nın Ukrayna’yı işgali | Zaporijya Nükleer Santrali’ndeki yangın söndürüldü

Rusya’nın 24 Şubat’ta üç cepheden başlattığı Ukrayna işgalinde dokuzuncu güne girildi.

Rusya’nın devam eden saldırılarına rağmen başkent Kiev’de hükümet henüz devrilmedi ama yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği ya da yaralandığı ve 1 milyondan fazla kişinin Ukrayna’dan kaçtığı bildirildi.

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4 Mart

7:53 Rus ve Ukrayna silahlı kuvvetleri arasında devam eden yoğun çatışmalar sırasında Avrupa’nın en büyük nükleer santralinin yerleşkesinde çıkan yangın söndürüldü.

Açıklama Ukrayna Devlet Acil Durumlar Servisi’nden geldi.

ABD Enerji Bakanı Jennifer Granholm, Ukrayna’da üretilen elektriğin beşte birinden fazlasının sağlayan Zaporijya Nükleer Santrali’ndeki radyasyon seviyesinin yükseldiğine dair bir belirti görülmediğini söylemişti.

3:43 Ukrayna’da Rus güçlerinin yaklaştığı Avrupa’nın en büyük santrali Zaporijya Nükleer Santrali sahasındaki çatışmalar sonucu yangın çıktığı bildirildi.

Fotoğraf: Reuters

Santralin güvenlik kameralarının YouTube üzerinden yapılan canlı yayınında, gece saatinde santral sahasında patlamalar ve karşılıklı mermi atış ışıkları görüldü. Patlamaların ardından santral bölgesinden dumanların çıktığı kameraya yansıdı.

Santralin bulunduğu Enerhodar Belediye Başkanı Dmitriy Orlov, santrale saldırılara bir an önce son verilmesini istedi.

Zaporijya Nükleer Santrali basın servisinin açıklamasında, santral sahasında yangın çıktığı bildirildi.

Ancak yangının santralin tam neresinde olduğu, hangi boyutta çıktığı ve akıbeti açıklanmadı.

Rus tanklarının, dün akşam saatlerinde santralin yakınındaki bir kasabaya girdiği belirtilmişti.

Zaporijya Nükleer Santrali Basın Servisi yetkilisi Andrey Tuz, santral personelinin güvenliğin sağlanması için gerekenleri yaptığını söyledi.

Zaporijya Bölgesi Askeri İdare Başkanı Aleksandr Strauh ise yangının söndürülmesi için itfaiyecilerin santral sahasına girmesine izin verildiğini belirtti.

Ukrayna Devlet Acil Durumlar Servisi’nin sosyal medya hesabındaki açıklamada, yangının santralin dışında çıktığı belirtilerek üçüncü güç ünitesinin birleşik güç sisteminden bağlantısının kesildiği kaydedildi.

Yangının kontrol altında olduğu belirtildi.

Avrupa’nın en büyük nükleer santrali

Fotoğraf: Reuters

Zaporijya Nükleer Santrali, Avrupa’nın en büyük ve dünyanın en büyük 10 nükleer santralinden biri olarak biliniyor.

Rusya-Ukrayna savaşının ilk günlerinde ülkenin kuzeyindeki Rus güçleri Çernobil Nükleer Santrali’nin kontrolünü ele geçirmişti.

Ülkedeki dört tesiste 15 faal nükleer reaktöre sahip olan Ukrayna, kullanılan elektriğinin yaklaşık yarısını bu santrallerden sağlıyor.

Biden ve Zelenski’nin çağrısı

ABD Başkanı Joe Biden ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya’yı Zaporijya Nükleer Santrali sahasındaki askeri operasyonlarını durdurmaya ve itfaiye güçlerinin alana erişimine izin vermeye çağırmıştı.