Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin 13’üncü gününde öne çıkan gelişmeler

Rusya’nın 24 Şubat’ta üç cepheden başlattığı Ukrayna işgalinde 13’üncü günü geride kaldı.

Diken, gelişmeleri dakika dakika aktardı.

Günün öne çıkan gelişmeleri:

Ukrayna hükümeti, Rusya’yı, kuşatma altındaki Mariupol kentinden sivillerin kaçmasına imkan sağlayan koridoru bombalayarak ateşkesi bozmakla suçladı. Liman kenti sakinleri sadece Rusya bombardımanına maruz kalmıyor, aynı zamanda ısı, su, sıhhi tesisat veya telefon olmadan da yaşıyorlar.

Günün erken saatlerinde Rusya, sivillerin tahliye edilebilmesi için Kiev, Çernigiv, Sumi, Harkiv ve Mariupol’den insani koridorlar açtığını bildirdi. Nijeryalı ve Hintli öğrenciler de dahil olmak üzere bazı Sumi sakinleri şehri otobüslerle terk etti.

Birleşmiş Milletler (BM), iki milyondan fazla insanın sığınmacı olarak Ukrayna’dan kaçtığını kaydetti.

Britanya Parlamentosu’nun alt kanadı Avam Kamarası’nda parlamenterlere hitap eden Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Başbakan Boris Johnson’dan yaptırımlarla Rusya üzerindeki baskının artırılmasını isteyerek Rusya’yı 2’nci Dünya Savaşı’nda Britanya’yı tehdit eden Nazi Almanyası’na benzetti.

Askeri uzmanlar, Rusya’nın lojistik sorunlarının üstesinden geleceğini ve birkaç gün içinde Kiev’e bir saldırı düzenleyebileceğini söyledi.

Britanya ve ABD, Rusya’dan petrol alımını durduracak. Ambargo, Rusya’nın petrol ihracatının yüzde 2,8’ini etkileyecek. Detaylar: Britanya ve ABD’den Rus petrolüne ambargo

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, Ukrayna’da 24 Şubat’tan bu yana en az 474 sivilin öldüğünü, 861 sivilin yaralandığını, gerçek sayının ise çok daha fazla olduğuna inanıldığını bildirdi. Ölenlerin 17’si, yaralananların 30’u çocuk. Ukraynalı yetkililer ise ölü sayısının 2 binden fazla olduğunu belirtiyor.

Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Dairesi Başkanlığı, Rus ordusunun bir generalinin daha öldürüldüğünü duyurdu. Açıklamaya göre Harkiv yakınlarındaki çatışmalarda öldürülen Rusya 41. Ordu Komutan Yardımcısı ve Kurmay Başkanı Tümgeneral Vitaly Gerasimov, Ukrayna’da öldürülen ikinci üst düzey Rus komutanı. 41. Ordu Komutan Yardımcısı Tümgeneral Andrey Sukhovetski de Ukrayna askerlerince öldürülmüştü.

23:56 Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinden bazı ürün ve ham maddelerin ihracatının ve ithalatının yasaklanması talimatını verdi.

23:23 AFP’nin aktardığına göre Starbucks, Rusya’daki kafelerini geçici olarak kapatacağını bildirdi.

22:07 ABD’li hızlı servis restoran zinciri McDonald’s, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısına yanıt olarak Rusya’daki 850 restoranını geçici olarak kapatacağını duyurdu.

19:57 Britanya ve ABD, Rusya’dan petrol alımını durduracak. Ambargo, Rusya’nın petrol ihracatının yüzde 2,8’ini etkileyecek. Detaylar: Britanya ve ABD’den Rus petrolüne ambargo

19:10 ABD Savunma İstihbarat Ajansı Direktörü Berrier: “Ukrayna’da 2 ila 4 bin arasında Rus askeri zayiatının olduğunu tahmin ediyoruz.”

17:30 Ukrayna’nın Odessa şehrinde güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkartılırken ordu bandosu, barikatların önünde düzenlediği konserle halka ve güvenlik güçlerine moral verdi.

17:15 Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, Ukrayna’da 24 Şubat’tan bu yana en az 474 sivilin öldüğünü, 861 sivilin yaralandığını, gerçek sayının ise çok daha fazla olduğuna inanıldığını bildirdi. Ölenlerin 17’si, yaralananların 30’u çocuk. Ukraynalı yetkililer ise ölü sayısının 2 binden fazla olduğunu belirtiyor.

16:50 Son gelişmeler:

Birleşmiş Milletler (BM), iki milyondan fazla insanın sığınmacı olarak Ukrayna’dan kaçtığını söyledi.

Ukrayna halkı, Kiev yakınlarındaki Irpin ve Sumi kentlerini iki taraf arasında kararlaştırılan tahliye yolları üzerinden terk ediyor.

Ukraynalı yetkililer, Rusya’nın kuşatma altındaki Mariupol kentinden açılan tahliye yolunu bombaladığını söylüyor.

Rusya, Batı’yı yaptırımlara yanıt olarak Avrupa gaz arzını kesmekle tehdit etti.

Petrol devi Shell, geçen hafta Rusya’dan düşük fiyattan petrol satın aldığı için özür diledi. Rusya’dan alımları durdurma sözü verdi.

Dünya Bankası, Ukrayna için 723 milyon dolarlık kredi ve hibe paketini onayladığını duyurdu.

Odessa kentinde önemli noktaların çevresine askeri yığınak yapıldı. (Fotoğraf: AA)

13:26 Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, Rusya’nın işgalinin ardından Ukrayna’dan kaçanların sayısının 2 milyonu bulduğunu açıkladı.

Grandi Twitter’daki paylaşımda “Bugün Ukrayna’dan kaçan sığınmacı sayısı iki milyona ulaştı” dedi.

12:00 Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Dairesi Başkanlığı, Rus ordusunun bir generalinin daha öldürüldüğünü duyurdu. Açıklamaya göre Harkov yakınlarındaki çatışmalarda öldürülen Rusya 41. Ordu Komutan Yardımcısı ve Kurmay Başkanı Tümgeneral Vitaly Gerasimov, Ukrayna’da öldürülen ikinci üst düzey Rus komutanı. 41. Ordu Komutan Yardımcısı Tümgeneral Andrey Sukhovetski de Ukrayna askerlerince öldürülmüştü.

11:00 Rus ordusunun Ukrayna’nın Sumi kentine düzenlediği hava saldırısında ikisi çocuk dokuz sivil hayatını kaybetti. Ukrayna Acil Durumlar Servisi, Rus savaş uçaklarının dün akşam saatlerinde Sumi’yi bombaladığını, Romenskaya ve Spartak sokaklarında iki binanın isabet alarak yıkıldığı ve enkaz alanında yangınlar çıktığını duyurdu. Yangınların Ukraynalı ekiplerce söndürüldüğü, enkaz altından dokuz sivilin cesedinin çıkartıldığı kaydedildi.

09:00 Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna’da bugüne kadar toplam 2 bin 482 askeri altyapı tesisinin imha edildiğini açıkladı. Sözcü, “Bunlar arasında Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait 87 komuta ve iletişim merkezi, 124 hava savunma füze sistemleri S-300, Buk M-1, Osa ve 79 radar istasyonu bulunuyor” ifadelerini kullandı.

07:43 Dünya Bankası, Ukrayna için 723 milyon dolarlık kredi ve hibe paketini onayladığını duyurdu.

07:30 Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya’yla müzakerelerde ısrarcı olduklarını söyledi.