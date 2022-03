Ukrayna devlet başkanı: Müzakerelerde ısrarcıyız

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, kaçmadığı ve başkent Kiev’de kaldığını belirtirken, Rusya’yla müzakerelerin süreceğini söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Rusya, batı sınırındaki Ukrayna’ya 24 Şubat’ta işgal harekatı başlatmış, ülkeye üç farklı noktadan girmişti. Halihazırda Ukrayna ile Rusya orduları arasında çatışma sürerken, dün müzakerelerin üçüncü turu yapılmıştı.

Telegram’dan paylaştığı video mesajında Rus ordusuna karşı mücadele etmeye devam ettiklerini aktaran Ukrayna devlet başkanı, kaçmadığını kaydetti.

Zelenskiy üçüncü müzakerelerin son olduğunu söylemek istediklerini ancak kendilerinin gerçekçi olduğunu belirterek “Bu nedenle halka ‘Bu şekilde barışa varacağız’ demek için yol bulana kadar müzakerelerde konuşacağız ve ısrar edeceğiz” ifadesini kullandı.

‘Müzakerede ısrarcıyız’

Zelenskiy, dün akşam ilk kez başkanlık ofisinden halk seslendi.

Zelenskiy, video mesajında şunları kaydetti: “Pazartesi gününün zor bir gün olduğunu söylerdik. Ülkemizde bir savaş var ve artık bizim için her gün pazartesi. Her günün her gecenin böyle olmasına alıştık. Mücadelemizin, savunmamızın 12’nci günündeyiz. Herkes sahada savunmada. Herkes olması gereken yerde. Ben Kiev’deyim, ekibim de benimle.

Düşmanımızın bombardımanlarla getirdiği nefretin şehirlerimizde kalmayacağını biliyoruz. Bunun hiçbir izi kalmayacak. Bu nefret bizim değil, bu nedenle düşmanın hiçbir izi kalmayacak. Her şeyi yeniden inşa edeceğiz. İşgalcilerin yok ettiği şehirleri, Rusya’daki herhangi bir şehirden daha iyi hale getireceğiz.

Rusya, insani koridor açma sözünü yerine getirmedi, sadece medyanın çekim yapması için belirli bir yeri açtı. Belarus’ta bugün görüşmelerin 3’üncü turu yapıldı. Bunun üçüncü ve son tur olduğunu söylemek isterdim ama biz gerçekçiyiz. Bu nedenle de konuşacağız. İnsanlarımıza ‘Barış böyle gelir’ diyecek bir yol bulana kadar müzakerelerde ısrarcıyız.”