Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin 14’üncü gününde öne çıkan gelişmeler

Rusya’nın 24 Şubat’ta üç cepheden başlattığı Ukrayna işgalinde 14’üncü günü geride kaldı.

Diken, gelişmeleri dakika dakika aktardı.

10 Mart

Günün öne çıkan gelişmeleri:

Britanya Savunma Bakanlığı, Rusya Savunma Bakanlığı’nın Ukrayna’da vakum bombası kullandığını kabul ettiğini kaydetti. Bakanlığın Twitter hesabından söz konusu bombalarla ilgili bilgilendirme videosu paylaşıldı.

Rusya, Mariupol kentinde çocuk hastanesi ve bir doğumhaneyi bombaladı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, çocukların enkaz altında kaldığını belirtti. Bölge valisi 17 kişinin yaralandığını ifade etti.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, kuşatma altındaki Ukrayna şehri Mariupol’da 400 binden fazla insanın insani yardım ve tahliyeyi engelleyen Rus güçleri tarafından “rehin alındığını” söyledi. Yüz binlerce Mariupol sakini, bir haftadan fazla bir süredir su, elektrik veya ısıtma olmadan bombardımanlardan ve füze saldırılarından korunmaya çalışıyor. Telefon sinyalleri de bozuk.

Ukraynalı bir müzakereci, bugün Ukrayna’nın dört bir yanından 40 binden fazla sivilin tahliye edildiğini bildirdi.

Bombalanan Mariupol’de oluşan krater. (Fotoğraf: Reuters)

23:00 Avrupa Birliği (AB), aralarında Rus milyarderler ve Formula 1 pilotunun da yer aldığı 14 oligark ile Rusya Federal Konseyi’nin 146 üyesine yaptırım uygulama kararı aldı.

21:27 Britanya Savunma Bakanlığı, Rusya Savunma Bakanlığı’nın Ukrayna’da vakum bombası kullandığını kabul ettiğini kaydetti. Bakanlığın Twitter hesabından söz konusu bombalarla ilgili bilgilendirme videosu paylaşıldı.

BBC’nin aktardığına göre termobarik silah ya da vakum bombası, yüksek ısıda bir patlama oluşturmak için çevredeki havadan oksijen emer. Aerosol bombası olarak da bilinen bu silah, iki aşamalı bir mühimmattır.

İlk aşamada, karbon bazlı bir yakıt ile çok küçük materyallerden oluşan bir aerosol ortama yayılır. İkinci aşamada ise bu aerosol bulut ateşlenerek bir ateş topu oluşur ve büyük bir şok dalgası ile çevredeki tüm oksijen emilerek bir boşluk (vakum) yaratılır.

Patlama dalgası, konvansiyonel patlayıcıdan çok daha uzun süreli olabilir ve insan vücudunu buharlaştırabilir.

The Russian MoD has confirmed the use of the TOS-1A weapon system in Ukraine. The TOS-1A uses thermobaric rockets, creating incendiary and blast effects.



Watch the video below for more information about this weapon and its devastating impact.



🇺🇦 #StandWithUkraine🇺🇦 pic.twitter.com/d8PLQ0PhQD — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) March 9, 2022

20:07 ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Ukrayna’ya silah göndermenin her ülkenin kendi kararı olduğunu ve Polonya’nın savaş uçaklarına ilişkin son önerisinin ‘birtakım zorluklar içerdiğini’ açıkladı.

Rusya çocuk hastanesini bombaladı

18:22 Rusya, Mariupol kentinde çocuk hastanesi ve bir doğumhaneyi bombaladı.

Kentin belediye meclisinin Facebook açıklamasında “Rus işgal güçleri çocuk hastanesine çok sayıda bomba attı” dendi.

Konsey yetkilileri, henüz kesin zayiat sayılarını bilmediklerini de sözlerine ekledi.

This one appears to show people being helped out of the hospital #Mariupol pic.twitter.com/pL8D1wsAhb — Liz Cookman (@liz_cookman) March 9, 2022

Söz konusu bombalamanın görüntülerini Twitter üzerinden paylaşan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, “İnsanlar, çocuklar enkaz altında. Vahşet! Dünya daha ne kadar terörü görmezden gelen bir suç ortağı olacak? Hava sahasını hemen kapatın!” diye yazdı.

Mariupol. Direct strike of Russian troops at the maternity hospital. People, children are under the wreckage. Atrocity! How much longer will the world be an accomplice ignoring terror? Close the sky right now! Stop the killings! You have power but you seem to be losing humanity. pic.twitter.com/FoaNdbKH5k — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 9, 2022

Tahliyelerde son durum

17:21 Ukrayna ve Rusya, sivillerin ağır çatışmalardan kaçması için bugün Ukrayna’nın altı şehrinde 12 saatlik ateşkes uygulamayı kabul etti.

BBC World’ün aktardığına göre tahliyeler planlandığı gibi ilerlemiyor:

Harkiv’un doğusundaki Izyum’da bir yetkili, tahliyelerin Rusya bombardımanı yüzünden geciktiğini bildirdi.

Mariupol’da durum henüz belirsiz. Ukrayna dışişleri bakanı, Twitter paylaşımında Rusya’nın tahliyeler ve insani yardımı engellemeye devam ettiğini kaydetti.

Ukrayna’nın kuzeydoğusundaki Sumi’de ise durum oldukça farklı. Kentin belediye başkanı, insanların sabahtan itibaren özel araçlar ve otobüslerle şehri terk edebildiğini söyledi.

Fotoğraf: AA

16:00 Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, yarın Antalya’da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’la yapacağı görüşmeye ilişkin, “Umarım (Lavrov) propaganda perspektifinden değil, çözüm bulma göreviyle yaklaşır” dedi.

Video mesaj yayınlayan Kuleba, ekibiyle görüşmelere sıkı bir hazırlık yaptıklarını vurgulayarak şöyle devam etti: “Müzakerelerden beklentilerim, kısıtlı ama kesinlikle ateşkesin sağlanması, topraklarımızın kurtarılması ve insani sorunlarımızın üzerinde maksimuma kadar duracağız. Artık bu sorun değil, Rus ordusunun yarattığı felakettir. Ben bu görüşmelere güçlü bir pozisyonla gidiyorum.”

Kuleba, müzakerelerin sonucu sadece Ukrayna tarafına değil, Lavrov’un Türkiye’ye hangi talimat ve direktiflerle geleceğine bağlı olduğunun da altını çizdi.

Ukraynalı bakan aynı zamanda, kuşatma altındaki Mariupol kentinde 400 binden fazla Ukraynalının insani yardım ve tahliyeyi engelleyen Rusya güçleri tarafından ‘rehin alındığını’ söyledi.

Ukrayna dışişleri bakanı Dmytro Kuleba, kuşatma altındaki Ukrayna şehri Mariupol’da 400 binden fazla insanın insani yardım ve tahliyeyi engelleyen Rus güçleri tarafından “rehin alındığını” söyledi.

Yüz binlerce Mariupol sakini, bir haftadan fazla bir süredir su, elektrik veya ısıtma olmadan bombardımanlardan ve füze saldırılarından korunmaya çalışıyor. Telefon sinyalleri de bozuk.

Fotoğraf: AA

15:00 Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, 24 Şubat – 8 Mart arasında 2 milyon 155 bin 271 mültecinin Ukrayna’dan komşu ülkelere geçtiğini bildirdi.

Polonya’ya 1 milyon 294 bin 903, Macaristan’a 203 bin 222, Slovakya’ya 153 bin 303, Romanya’ya 85 bin 444, Rusya’ya 99 bin 300, Moldova’ya 82 bin 762, Belarus’a 592 ve diğer Avrupa ülkelerine ise 183 bin 688 kişinin gittiği aktarılan açıklamada, bu rakamlara ilave Donetsk ve Luhansk bölgelerinden 18-23 Şubat’ta 96 bin kişinin Rusya’ya geçtiği kaydedildi.

14:20 Türk Hava Yolları (THY), Ukrayna hava sahasının sivil uçuşlara kapatılması üzerine Ukrayna ve Moldova için aldığı seferleri durdurma kararının süresini uzattı.

THY’nin sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda, “23 Mart 2022 (dahil) tarihine kadar Ukrayna ve Moldova çıkışlı/varışlı uçuşlarımız iptal edilmiştir. Değişiklik ve iade işlemlerinizi acentenizden, web sitemizden ya da 0 850 333 0 849 numaralı çağrı merkezimizden tamamlayabilirsiniz” bilgisi paylaşıldı.

Rusya’nın Soçi şehrinden karşılıklı olarak yapılan seferler de 11 Mart’a kadar iptal edildi.

Fotoğraf: AA

13:30 Ukrayna’nın başkenti Kiev’de Bağımsızlık Meydanı’nda klasik müzik konseri düzenlendi. Konserin amacı işgal altındaki ülke halkı ve askerlere moral vermekti.

12:45 Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk, Rusya’yla bugün birçok bölgede insani koridorların açılması yönünde anlaşma sağladıklarını açıkladı. Yerel saatle 9:00-21:00 arası ateşkes ilan edildiğini aktaran Vereşuk, insanları çıkarmak için birçok bölgede ‘yeşil’ koridorların açılacağını söyledi.

Vereşuk, bu koridorların Energodar-Zaporijya, Sumi-Poltova, İzyum-Lozovaya, Mariupol-Zaporijiya, Volnovaha-Pokrovsk, Vorzel, Borodyanka, Buça, İrpin, Gastomel-Kiev güzergahlarında açılacağını belirtti.

Fotoğraf: AA

12:00 Rusya’nın saldırılarına karşı kendi güvenliğini sağlamak isteyen siviller, eski askerlerden silah kullanma dersi aldı. Lviv şehirdeki bir sinema salonunda toplanan siviller, teorik bilginin ardından kalaşnikof tüfekle alıştırma yaptı.

Soyadını açıklamayan Helen, kendisini ve sevdiklerini korumak için eğitime katıldığını belirterek, “Aslında hepimiz bu savaşın içindeyiz. Birbirimize nasıl yardım etmemiz gerektiğini öğreniyoruz. Asıl amacımız düşmanı öldürmek değil, vatandaşlarımızı korumak” dedi.

11:00 Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, savaşta hayatını kaybeden Rus asker sayısının 12 binden fazla olduğunu bildirdi. Açıklamaya göre Rusya’ya ait 49 uçak, 81 helikopter, 317 tank, 1070 zırhlı araç, 120 topçu sistemi, 482 araç, 60 yakıt tankı ve yedi insansız hava aracı etkisiz hale getirildi.

Fotoğraf: AA

10:00 Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna ordusuna ait, ayrılıkçıların kontrolündeki Donbas bölgesine yönelik bu ay gizli taarruz emri içerdiği iddia edilen belgeleri açıkladı. Konaşenkov, Ukrayna Ulusal Muhafızları Komutanı General Mikola Balan’ın, 22 Ocak’ta gizli bir emir yayımladığını savundu. Söz konusu emirde, ilgili askeri birliklerin Donbas’ta ortak kuvvetler operasyonu bölgesinde saldırıya geçmesi için hazırlanması planının yer aldığını söyledi.

07:58 ABD Avrupa Komutanlığı, iki adet Patriot bataryasının savunma amaçlı olarak Polonya’ya gönderileceğini açıkladı.

06:32 Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski: “Savaş bitmeli. Müzakere masasına oturmalıyız. Ancak eski ölümcül hırslar için değil, dürüst, somut, halkın çıkarları için.”