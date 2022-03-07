ABD’li yetkililer: Rusya Suriye’den şehir savaşında tecrübeli savaşçı topluyor

Rusya’nın, daha önce şehir savaşlarını tecrübe etmiş bazı Suriyeli yabancı savaşçıları Ukrayna’ya savaşmaya götürmek üzere topladığı iddia edildi.

ABD’li Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, adı açıklanmayan üst düzey bazı ABD’li yetkililere dayandırdığı haberinde, Moskova yönetiminin Ukrayna’daki savaşın gidişatı doğrultusunda yeni yöntemler aradığını yazdı.

Gazeteye konuyu değerlendiren dört ABD’li yetkili, başta Ukrayna’nın başkenti Kiev olmak üzere Ukrayna’da şehir savaşlarının yaşanması ihtimalinin artması üzerine Rusya’nın Suriye’den yabancı savaşçı götürmek üzere bu kişileri topladığını iddia etti.

Haberde, Rusya’nın Suriye’de şehir savaşlarında tecrübeli yabancı savaşçıları özellikle Kiev odaklı olarak topladığı ve bu kişilere belirli bir maaş karşılığında ve sınırlı süreyle sözleşme önerdiği ifade edildi.

ABD’li yetkililer, şu ana kadar bu süreçte kaç Suriyeli yabancı savaşçının toplandığı ya da bu kişilerin ne zaman Ukrayna’ya gönderileceği gibi detayların henüz net olmadığını belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski de farklı ülkelerden 16 binin üzerinde yabancı savaşçının Ukrayna lehine savaşmak üzere başvuruda bulunduğunu açıklamıştı.