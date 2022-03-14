Yayın ihalesinde son durum: 1-A ihale dışı, Saran beş, TRT iki paket için imzayı attı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) bu yıl Süper Lig ve 1. Lig’in yayın haklarına verilen teklifleri çok düşük bularak toplu bir paket satmadı.

En kapsamlı 1-A paketi için de önerilen tutar beğenilmedi ve yeni bir ihale açılacak.

Digiturk’ün reddetmesi sonrası Saran Group, beş paket için kendilerine verilen sözleşmeye imza attı.

İki paket için teklif veren TRT de imzayı atarak belgeleri TFF’ye yolladı.

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Saran Group’un yayın haklarına ilişkin açıklaması şöyle: “İhaleye ilişkin, Paket 1-B, Paket 1-C, Paket 1-E, Paket 2 ve Paket 3 yayın hakları sözleşmelerinin imzalanması için tarafımıza 14 Mart 2022 Pazartesi saat 17:00’ye kadar süre tanınmıştır.

Saran Media Group olarak, bu sürenin dolmasını beklemeden ilgili sözleşmeleri 11 Mart 2022 Cuma günü imzalamış, teminat mektuplarıyla da birlikte TFF’ye teslim etmiş bulunuyoruz.

İhale sürecinde alternatif teklif olarak sunmuş olduğumuz Süper Lig TV proje ve vizyonun da halen kuvvetle arkasındayız. Türk futboluna ve tüm sporseverlere hayırlı olmasını dileriz.”

Saran Group’un imza attığı paketler

PAKET 1-B: Dördü hafta sonuna denk gelen derbi olmak üzere, toplam 60 (2022-23 sezonu için 68 maç) hafta sonu Süper Lig maçının canlı yayın hakları.

PAKET 1-C: Dördü hafta içine denk gelen derbi olmak üzere, 36 hafta içi Süper Lig maçının canlı yayını hakları.

PAKET 1-E: Dijital platformlardan Süper Lig kısa özet hakları.

PAKET 2: Süper Lig maçlarının uluslararası platformlarında canlı yayın hakkı.

PAKET 3: Süper Lig ve TFF 1. Lig maçlarının uluslararası bahis platformlarında düşük çözünürlüklü olarak İnternet TV ve GSM şebekeleri canlı yayın hakkı.

Teklif verilen fiyat

Paket 1-B: 324 milyon lira

Paket 1-C: 30 milyon lira

Paket 1-E: 16 milyon 200 bin lira

Paket 2: 5 milyon dolar

Paket 3: 6 milyon dolar

TRT de imzayı attı

TRT de Paket 1-D ve Paket 1-F‘ye ilişkin sözleşmeleri TFF’ye teslim ettiğini açıkladı.

TRT, Paket 1-D için 190 milyon 400 bin lira, Paket 1-F içinse 4 milyon 80 bin TL’lik teklif vermişti.

PAKET 1-D: TFF 1. Lig maçlarının canlı yayın hakları ve özetleriyle Süper Lig maçlarının geniş özetleriyle haber amaçlı görüntü hakları.

PAKET 1-F: Süper Lig ve TFF 1. Lig maçlarının radyo yayın hakları.

Paket 1-A ihale dışı bırakılmıştı

Digiturk’ün tüm paketleri kapsayan teklifi (2 milyar 105 milyon TL+KDV) geçmiş yıllara göre ödenen bedellerden düşük olması nedeniyle kabul edilmemişti.

TFF, Paket 1-A’daki hakların ihale dışında bırakıldığı ve yayın ihalesinin üç yıllık yapılacağı duyurulmuştu.

Paket 1-A’nın satışı içinse yeni ihale açılacak. Bu ihalede nasıl bir model izleneceği TFF tarafından duyurulacak.

PAKET 1-A: Sekizi hafta sonuna denk gelen derbi olmak üzere, toplam 210 (2022-23 sezonu için 238 maç) hafta sonu Süper Lig maçının canlı yayın hakları.

Digitürk’ün tepkisi

Digitürk, en cazip paket olan Paket 1-A’nın ihale dışı bırakılmasına tepki göstermişti. Söz konusu pakete sadece Digitürk 810 milyon liralık teklif vermişti.

TFF’ye göreyse bu paketin değeri en az 1,5 milyar TL.

Paket 1-A’nın iptal edilmesi sonrası diğer yedi paket için Saran ve TRT imzaya çağırılmıştı.