Teklifleri beğenmeyen kulüplerden ‘Süper Lig TV’ hazırlığı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından düzenlenen yayın hakları ihalesine katılan firmaların verdiği tekliflerin çok düşük olması nedeniyle kulüpler, ‘Süper Lig TV’ adında yeni bir platform kurulmasını önerdi.

Girişimi doğrulayan TFF Başkanı Nihat Özdemir “Kulüplerimize uygun, yeterli teklif gelmezse bir Süper Lig televizyonu kurma alternatifimiz var” dedi.

Yayın gelirinden bu yıl toplam 2 milyar 650 milyon TL almayı hedefleyen kulüpler, yeni tekliflerin 2 milyar TL’nin altında kalmasıyla birlikte kazancı artıracak yeni yollar aramaya başladı.

Kulüpler Birliği Vakfı ve TFF temsilcilerinden oluşan yayın hakları ihale komisyonu bunun üzerine iki formül üretti. Bunlardan birincisi kulüplerin kuracağı ‘Süper Lig TV’ platformuyla yayın haklarının alınıp maçların yayınlanması. İkinci formüldeyse kulüpler, ihaleyi kazanan şirketle anlaşıp dekoderleri kendileri satacak.

Hürriyet’ten Adil Demirçubuk’un haberine göre komisyon, yayın paketlerinin tamamı için teklif veren BeiN Sports ve Saran Medya yetkilileriyle cuma günü yapılacak son görüşmeye kadar bu yayınların nasıl düzenleneceğine dair formül üretecek. Toplantıda sonuç alınamazsa, Süper Lig maçlarının yayını için daha somut adımlar atılacak.

Seçenekler arasında televizyon kanallarının dönüşümlü olarak maçları yayınlaması da var.