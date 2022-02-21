Yayın ihalesinde yine sonuç yok: Taraflar perşembe günü tekrar masada

Futbolda 2022-23 sezonundan itibaren Süper Lig ve 1. Lig maçlarının yayın hakkı için düzenlenen ihalede sonuca yine varılamadı.

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İhaleye katılan firmaların 14’ü normal yayın, biri bahis sitesinden yayın yapmak için teklif vermişti.

Paketlerin tamamı için mevcut yayıncı beIN Sports ile Saran Medya’dan teklif gelmiş ancak rakam Türkiye Futbol Federasyonu ve Kulüpler Birliği tarafından kabul edilmemişti.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) kararı bugün vermesi bekleniyordu fakat toplantıdan yine sonuç çıkmadı.



TFF, ihale komisyonunun perşembe günü Kulüpler Birliği toplantısı öncesi teklif veren iki yayıncıyla tekrar bir araya geleceğini açıkladı. Nihai kararsa 28 Şubat Pazartesi günü.



NTV Spor daha önce beş yıllık süre için gelen en yüksek teklifin yıllık 2 milyar TL (yaklaşık 146 milyon dolar) olduğunu yazmıştı. Kulüplerin yayın gelirinden bu yıl toplam hedefiyse 2 milyar 650 milyon TL.

2016’daki yayın ihalesini yıllık 500 milyon dolarlık teklifiyle Katarlı Bein Media kazanmış, bunda dolar kurunun 3,26 TL’ye sabitlenmesi tartışma yaratmıştı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, umdukları teklifin gelmemesi durumunda ‘Süper Lig TV’yi kurabileceklerini söylemişti.