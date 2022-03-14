Sevgilisini öldüren adamın indirimsiz müebbet cezası onandı

Kayseri’de sevgilisini bıçaklayarak öldüren 41 yaşındaki Aslan Aydemir’in indirimsiz müebbet hapis cezası onandı.
28 yaşındaki Çiğdem Tokgöz, Talas ilçesinde 28 Ekim 2019’da Aydemir tarafından öldürülmüştü. Aydemir’e 25 Aralık 2019’da ‘kasten öldürme’ suçundan ‘iyi hal’ ve ‘haksız tahrik’ indirimi uygulanmayarak müebbet verilmişti.
Yargıtay 1’inci Ceza Dairesi, cezaya itirazların yerinde görülmediğini belirterek temyiz başvurusunu esastan reddetti.
Yargıtay, yerel ve istinaf mahkemesinin kararında usule ve esasa aykırılık olmadığını ifade ederken, hukuka aykırılık ile delillerde ve işlemlerde eksik bulunmadığını bildirdi.
Karar oybirliğiyle alındı.