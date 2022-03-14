Almanya da F-35 almaya karar verdi

Almanya’da hükümet hava kuvvetlerinin modernizasyonu için F-35 savaş uçağı satın almaya karar verdi. F-35’lerin eskimiş Tornado uçaklarının yerini alması planlanıyor.

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Rusya’nın Ukrayna’ya açtığı savaş, Avrupa ülkelerini tedirgin ettiği gibi Almanya’nın da güvenlik politikasında önemli bir kırılmaya yol açmıştı. Ukrayna’ya başlayan saldırının ardından, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ordunun (Bundeswehr) modernizasyonu ve güçlendirilmesi için 100 milyar avroluk mali kaynak ayrılacağını ve savunma harcamalarının artırılacağını duyurmuştu.

Alman Haber Ajansı’nın (DPA) haberine göre, Alman ordusu 100 milyar avroluk yeni modernizasyon programı kapsamında hava kuvvetlerini F-35 savaş uçaklarıyla donatmak istiyor.

Üretici Lockheed Martin’den alınacak yeni F-35 savaş uçakları, 1980’den beri Alman Hava Kuvvetleri’nde kullanılan ve ABD nükleer bombalarını taşıyabilen tek Alman jeti olan Tornado savaş uçaklarının yerini alacak.

Dünyanın en modern savaş uçağı olarak sunulan F-35’lerden Almanya’nın en fazla 35 adet alması planlanıyor.

Bakımı ve onarımı için zorlukların yaşandığı Tornado jetleri elektronik hava muharebesi, düşman hava savunma pozisyonlarını bozmak, bastırmak ve saldırmak için de kullanılıyordu.

Almanya Savunma Bakanlığı’nın önceki planları arasında, nükleer silahlarla kullanım için henüz onaylanmayan ABD F-18 uçağının satın alınması da yer alıyordu.

FCAS sıkıntıya girebilir

Ancak Almanya’nın F-35 kararının Fransa’yla ortak yürütülen Gelecek Nesil Hava Muhabere Sistemi (FCAS) projesini sıkıntıya sokabileceği belirtiliyor.

Avrupa’nın en önemli savunma projelerinden biri olarak gösterilen FCAS’nin aynı zamanda Avrupa ülkelerinin ortak savunma geliştirme kapasitesinin önündeki en ciddi sınavlardan biri olduğu yorumları yapılıyor.

Küresel mücadelede temel aktör olmayı başaramayan Avrupa’nın savunmada ABD’ye bağımlı kalması ve kilit teknolojik gelişmelerde ABD-Çin merkezli şirketlerle rekabet edememesi Avrupa kamuoyunda uzun süredir tartışılıyor.

Avrupa’da Britanya, Norveç ve Hollanda’nın toplamda ABD’den 71 F-35 jeti aldıkları, Finlandiya’nın 64, Polonya’nın da 32 adet F-35 ısmarladığı bildirilmişti.

Türkiye ise ortak olarak başladığı F-35 projesinden, Rusya’dan NATO sistemleriyle uyumlu olmayan S-400 hava savunma füzeleri aldığı için çıkarılmıştı. Türkiye’nin satın aldığı jetler teslim edilmemiş, bunlar için ödenen tutarın iadesi içinse formül bulunamamıştı.