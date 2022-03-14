Araştırma: Her dört kişiden üçü zamlar sonrası doğalgaz ve elektriği kıstı

İstanbul Ekonomi Araştırma’nın anketine göre zamlar sonrası Türkiye’de her dört kişiden üçü doğalgaz ve elektrik tüketimini azaltmak zorunda kaldı.

Görsel Diken

Türkiye’de yeni yılla birlikte doğalgaza yüze 25, elektriğeyse yüzde 50 zam gelmişti. Elektrikte aylık 210 kilovatsaatin üzerindeki kullanımlarda zam oranı yüzde 125.

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü’nün (OECD) verilerine göre aralık 2020 ve aralık 2021 arasında Türkiye, enerji fiyatlarının en çok arttığı dördüncü ülke. Bu dönemde Türkiye’de enerji enflasyonu yüzde 49. OECD ortalamasıysa yüzde 26.

Ayrıca Rusya’nın Ukrayna’yı işgali ve hükümetin geçen yılın sonunda çıkardığı kur krizi nedeniyle Türkiye’nin enerji faturası her geçen gün daha da artıyor.

İstanbul Ekonomi Araştırması tarafından 12 ilde, bin 500 kişiyle yapılan ankete göre doğalgaz ve elektrikte zamlar sonrası kullanımı azaltanların oranı yüzde 76.

Kaynak: İstanbul Ekonomi Araştırma

2018 genel seçimlerinde CHP’ye oy veren katılımcıların yüzde 86’sı zamlarla başa çıkabilmek için elektrik ve doğalgazı kıstığını söylerken, bu oran iktidar seçmeninde yüzde 70.

Ankete göre toplumun yüzde 24’ü de artık doğalgaz yerine kömür kullanmayı tercih ediyor.

Yine peş peşe gelen akaryakıt zamları da ulaşım tercihlerine yansımış.

Ankete katılanların yüzde 59’u akaryakıt zamlarından ötürü farkı ulaşım araçlarını tercih etmeye başladığını söylüyor.