Kademeli elektrik tarifesine düzenleme: 210 kilovata çıkacak

Türkiye’nin turizm geliri, 2021’de baz etkisiyle bir önceki yıla göre yüzde 103 artarak 24 milyar 482 milyon 332 bin dolar oldu. Ülkeden çıkış yapan ziyaretçi sayısı ise 29 milyon 357 bin 463. Covid-19 salgını nedeniyle 2020’de turist sayısı ve gelirde ciddi düşüş yaşanmıştı. Pandemi öncesi 2019 yılında turizm geliri 34 milyar 520 milyon 332 bin dolar, turist sayısı ise 51 milyon 860 bin 42 şeklindeydi.