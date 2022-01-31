Kademeli elektrik tarifesine düzenleme: 210 kilovata çıkacak

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 150 kilovat olan kademeli elektrik tarifesinin 210 kilovata çıkarılacağını söyledi.
Kabine toplantısı sonrası konuşan cumhurbaşkanının açıklamalarından öne çıkan satırbaşları şöyle:
* Kabinede değişiklikler normaldir. Bundan sonra da yenilerini yapabiliriz.
* Sanayi kuruluşlarına uygulanan kısmi enerji kesintisini önemli ölçüde azalttık. Yakında tümüyle kaldırıyoruz.
* En düşük tarifede günlük 5 kilovat olarak hesaplanan elektrik tüketim tutarını 7 kilovata dolayısıyla aylık tüketimi 150 kilovattan 210 kilovata çıkarıyoruz.
* Elektrik faturalarının iki-üç kat arttığı yönündeki şikayetler üzerine ilgili kurumlarımıza elektrik tarifelerinin yeniden düzenlenmesi talimatını verdik.
* Orman yangılarıyla mücadele için yerli ve milli insansız hava aracı sayımızı sekize yangın söndürme uçaklarımızın sayısını 20’ye, helikopter sayımızı 55’e çıkartıyoruz.
* Enflasyondaki belli döneme yansıyan kamburu maalesef bir süre daha taşımak zorunda kalacağız