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Yaramazlara biraz batar!

Kademeli elektrik tarifesine düzenleme: 210 kilovata çıkacak

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 150 kilovat olan kademeli elektrik tarifesinin 210 kilovata çıkarılacağını söyledi.

Kabine toplantısı sonrası konuşan cumhurbaşkanının açıklamalarından öne çıkan satırbaşları şöyle:


* Kabinede değişiklikler normaldir. Bundan sonra da yenilerini yapabiliriz.

* Sanayi kuruluşlarına uygulanan kısmi enerji kesintisini önemli ölçüde azalttık. Yakında tümüyle kaldırıyoruz.

* En düşük tarifede günlük 5 kilovat olarak hesaplanan elektrik tüketim tutarını 7 kilovata dolayısıyla aylık tüketimi 150 kilovattan 210 kilovata çıkarıyoruz.

* Elektrik faturalarının iki-üç kat arttığı yönündeki şikayetler üzerine ilgili kurumlarımıza elektrik tarifelerinin yeniden düzenlenmesi talimatını verdik.

* Orman yangılarıyla mücadele için yerli ve milli insansız hava aracı sayımızı sekize yangın söndürme uçaklarımızın sayısını 20’ye, helikopter sayımızı 55’e çıkartıyoruz.

* Enflasyondaki belli döneme yansıyan kamburu maalesef bir süre daha taşımak zorunda kalacağız

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