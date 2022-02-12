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Yaramazlara biraz batar!

AKP’li Şen kendi anketlerinden aktardı: Fatura, şu, bu derken oylar düştü

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, elektrik ve doğalgaz faturaları sonrası yükselen tansiyonun AKP’nin oy oranlarına yansıdığını teyit etti.

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A Haber’de konuk olduğu programda açıklamalarda bulunan Şen’e göre AKP’nin oy oranı şu an yüzde 34-36 aralığında.


AKP’li ismin değerlendirmeleri şöyle: “Düştüyse düştü derim. Çıktıysa çıktı derim. Benim böyle bir huyum var. Şimdi bu dolar operasyonuna, Türkiye bir karşı operasyon yaptı ve dolar düştü. AK Parti o sıralar yüzde 40’ın altındaydı. Yüzde 36, 37, 38 civarındaydı. Tek araştırma yapmıyorum. Her ay yapıyorum, karşılaştırıyorum.

Doların 18 lira olduğu dönem 40’ın altındaydı, paketten sonra 40’ın üstüne çıktı. Bir süre orada devam etti. Sonra bu fiyatlarla, faturalarla, şunlarla, bunlarla tekrar geriye düştü. Önce 37 küsura düştü, şu an da 34-36 aralığında bir yerde seyrediyor. Tek sayı demiyor olmamın sebebi bu. Üç-dört araştırmaya bakıyorsunuz hepsi farklı diyor. O aralıkları söylüyorum.

Şen, AKP’nin oylarının açıklanacak yeni paketler sonrası yükselişe geçeceğini öne sürdü.

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