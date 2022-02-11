Ankara’da elektrik zirvesi: Faturalar nedeniyle sıkışan hükümet destek istedi

Elektrik faturalarının toplumda tansiyonu yükseltmesi sonrası hükümet elektrik dağıtım sektörünün üst düzey temsilcileriyle masaya oturdu. Enerji bakanı, toplantı sonrası sektörden daha fazla katkı beklediklerini söyledi.

Fotoğraf: Diken

Türkiye yeni yıla kademeli olarak yüzde 50 ila yüzde 125 arasında zamla girmişti.



Elektrik faturalarının ocak anketlerinde AKP’ye ciddi anlamda oy kaybettirmesi sonrası ise ilk olarak yüzde 125 zam yiyen 150 kilovatsaat üstü kullanım yapanlar için limit 210 kilovatsaate yükseltildi.



Ancak düzenleme, düşen alım gücü ve kabarık faturaların oluştuğunu tansiyonu düşürmeye yetebilmiş değil.

İndirim mesajı veremedi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez bugün elektrik dağıtım sektörü temsilcileriyle Ankara’da soruna çözüm aramak için masaya oturdu.

Toplantının ardından kısa bir açıklama yapan Dönmez, kamuoyunda oluşan beklentinin aksine konutlarda ve sanayide enerji maliyetlerinde indirim olacağına ilişkin net bir mesaj veremedi.

Dönmez bunun yerine yine devletin yaptığı sübvansiyonları anlatmakla yetindi: “Bu yıl elektrikte birinci kademede dar gelirli vatandaşlarımızı korumaya yönelik düzenlediğimiz indirimli tarifede yüzde 50’lik desteğimiz devam ediyor. Doğalgazda ise bu destekler yüzde 75’ler seviyesinde. Yani 100 TL’lik elektrik maliyetinin 50 TL’sini devletimiz karşılıyor, doğalgazda ise 100 TL’lik maliyetin neredeyse 75 TL’si hükümetimiz tarafından karşılanıyor.”

Bakan açıklamasının devamında ise enerji şirketlerinin de biraz daha devreye girmesi gerektiğini vurguladı: “Bu süreçte enerji sektöründen de sürece daha fazla katkı sağlamalarını beklediğimizi ifade ettik.”

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ elektrik fiyatlarında yeni bir düzenleme yapılacağına dair mesajlar vermişti.

Firmaların kar marjları

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Cemil Kocatepe’nin verdiği bilgilere göre Türkiye’de toplam 20 dağıtım şirketi var. Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ) tarafından belirlenen elektrik satış fiyatı ocak ayı itibariyle 31,86 kuruş. Bu elektrik günlük 7 kilovatsaat ve altındaki birinci kademeye 79 kuruşa, ikinci kademeye ise 135 kuruşa satılıyor.