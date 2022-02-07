Diken

Yaramazlara biraz batar!

Kafede ‘ısınma ücreti’: Elektrikli sobalara açılış ve saat fiyatı yazıldı

Fahiş elektrik faturası üzerine bir kafe ‘ısınma ücreti’ almaya başladı. Elektrikli soba üzerine açılış ve saat ücreti yazıldı. Açılış fiyatı 2,99 lira olan ısıtıcının saati de 3,99 lira.

Fotoğraf: Twitter

Ne olmuştu?

Türkiye yeni yıla zamlarla uyanmıştı. Açıklanan yeni elektrik zammı tarifeye göre 150 kilovat altında elektrik kullananlara yüzde 52, 150 kilovat üstüne kullanan meskenlere ise yüzde 127 zam gelmişti.


Erdoğan elektrik faturalarının arttığı yönündeki şikayetler üzerine ilgili kurumlara elektrik tarifelerinin yeniden düzenlenmesi talimatını verdiğini açıklamıştı: “En düşük tarifede günlük 5 kilovat olarak hesaplanan elektrik tüketim tutarını 7 kilovata dolayısıyla aylık tüketimi 150 kilovattan 210 kilovata çıkarıyoruz.”

Diken’e konuşan Elektrik Mühendisleri Odası yönetim kurulu üyesi Olgun Sakarya cebe yansıyacak miktarın sadece 41 lira 20 kuruş olduğunu söyleyerek bunun çözüm olmadığını belirtmişti: “Zam oranları çok yüksek. Bu zam oranları mutlaka geri çekilip makul bir seviye düşürülmesi lazım. Makul seviyeden kastım da enflasyon oranına çekilsin. Hani TÜİK’in yayınladığı enflasyon oranı ‘güvenilir ya’ buraya çeksinler o zaman.“

Faturadan afiş

Fahiş faturalardan sonra işletmeler tutarı cama asmaya da başladı.

Bir işletme camına “Covid-19’a yenilmedik ama elektrik faturalarına yenildik” yazısı astı.

Faturalar nedeniyle kapanmak zorunda kalan işletmeler de oldu.

Fotoğraf: Twitter

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