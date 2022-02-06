Mardin’de elektrik zammı protestosuna biber gazlı müdahale

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde vatandaşlar elektrik zamları başta olmak üzere yapılan zamları protesto etmek için sokağa çıktı. Polis ve vatandaşlar arasında zaman zaman gerginlik yaşanırken polis bazı bölgelerde vatandaşlara biber gazıyla müdahale etti.

ANKA’dan Murat Akgül’ün aktardığına göre Özgürlük Meydanı’nda öğlen saatlerinde bir araya gelen yüzlerce vatandaş, ellerinde dövizler ve elektrik faturaları taşıdı. Elektrik faturalarına isyan eden bazı Mardinliler, faturaları meydanda yakarak tepki gösterdi. “Tayyip istifa”, “Devlet istifa”, “AKP istifa”, “DEDAŞ istifa” ve “Kahrolsun DEDAŞ” sloganları atan vatandaşlar zamların geri çekilmesini istedi. Bir süre meydanda bekleyen grup Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş. (DEDAŞ) binasına doğru yürümek istedi.

Mardin'de polis faturaları protesto eden vatandaşlara biber gazıyla müdahale etti! pic.twitter.com/5zR79uQBh6 — ayşegül kasap (@aysegul_kasap) February 6, 2022

Vatandaşlar, Musa Anter Caddesi, Kilise Caddesi ve Hastane Caddesini trafiğe kapatarak yürüyüşlerini sürdürdü. Polislerin kalkanlar ve zırhlı araçlarla yolu kapatması üzerine uzun bir süre Hastane Caddesini trafiğe kapatan vatandaşlar burada da tepkilerini dile getirdi.

Polis bazı bölgelerde vatandaşlara biber gazı ile müdahale ettiği görüldü.