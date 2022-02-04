Milas’tan Doğubeyazıt’a fatura isyanı: Sokağa çıkan halk ‘Hükümet istifa’ dedi

Muğla’nın Milas ilçesinde ve Ağrı’nın Doğubeyazıt ilçesinde yurttaşlar elektrik faturalarını protesto etmek için sokağa çıktı.

Milas’ta dağıtım şirketi olan AYDEM’in önünde toplanan halk “Devran dönecek AKP halka hesap verecek” sloganları attı.

Cuma namazından çıkan Doğubeyazıtlılar TEDAŞ elektrik dağıtım şirketine doğru yürüyerek “Hükümet istifa” sloganları attı.

Türkiye yeni yıla zamlarla uyanmıştı. Açıklanan yeni elektrik zammı tarifeye göre 150 kilovat altında elektrik kullananlara yüzde 52, 150 kilovat üstüne kullanan meskenlere ise yüzde 127 zam gelmişti.

Erdoğan elektrik faturalarının arttığı yönündeki şikayetler üzerine ilgili kurumlara elektrik tarifelerinin yeniden düzenlenmesi talimatını verdiğini açıklamıştı: “En düşük tarifede günlük 5 kilovat olarak hesaplanan elektrik tüketim tutarını 7 kilovata dolayısıyla aylık tüketimi 150 kilovattan 210 kilovata çıkarıyoruz.”

Diken’e konuşan Elektrik Mühendisleri Odası yönetim kurulu üyesi Olgun Sakarya cebe yansıyacak miktarın sadece 41 lira 20 kuruş olduğunu söyleyerek bunun çözüm olmadığını belirtmişti: “Zam oranları çok yüksek. Bu zam oranları mutlaka geri çekilip makul bir seviye düşürülmesi lazım. Makul seviyeden kastım da enflasyon oranına çekilsin. Hani TÜİK’in yayınladığı enflasyon oranı ‘güvenilir ya’ buraya çeksinler o zaman.“

Milas’ta vatandaşla fahiş fiyatlardaki faturalarını yaktı / Fotoğraf: Diken

Milas’ta AYDEM önünde toplananların basın açıklaması şöyle:

“Bugün burada bulunmamızın sebebi son dönemlerde iğneden ipliğe yapılan zamlardır. Öyle zamlar ki, bunların getirdiği yükle belimiz değil bükülmek, kırılma noktasına gelmiştir.

Anayasasının 56’ıncı maddesi ‘Devlet, herkesin hayatını, beden ve ruh sağlığı içinde sürdürmesini sağlamakla yükümlüdür’ demektedir. Ancak bu zamlar beden ve ruh sağlığımızın sağlıklı olarak sürdürmesini imkansız hale getirmiştir.

Zamlar maaş farkının üstünde

Elektrik, akaryakıt, yakacak ve gıda maddelerine yapılan zamlar bizlerin hayatını çekilmez hale getirmiştir. Bu zamların arasında bir tanesi var ki akıllara durgunluk verecek düzeyde. Evet, elektrik zammından bahsediyoruz. İşçinin ,memurun emeklinin maaşına yüzde 25-30 arasında zam yapılırken, elektriğe yüzde 127 zam yapılmıştır. Bu da emekçinin aldığı maaş farkının bile üzerine çıkmıştır.

Asgari ücretin temel ücret haline geldiği ülkemizde yapılan harcamaları karşılayabilmek mümkün değildir. Isınmak için yaktığı odunu kömürü düşünmek zorunda kalan , klimasını elektrikli ısıtıcısını kapatmak zorunda kalan, aydınlanmak için ampullerini söndürüp adeta karartılmış mekanlarda yaşamak zorunda kalan, tüp gaz bitmesin diye yeniden odun ateşinde yemek pişirmeye başlayan, ocaktaki tencereyi doldurmakta zorlanan, arabasına koyacağı akaryakıtı düşünen, kırmızı ışıkta beklerken kontak kapatıp yokuş aşağı inişlerde vitesten atan bu halk bu zulmü hak etmiyor.

Yıllardır sürdürülen özelleştirme uygulamalarıyla Devletin sorumluluklarından kurtulmaya çalışmasını anlamak mümkün değildir. Kamu imkanlarıyla kurulan tüm kuruluşların ürettikleri kamunun malıdır ve halk için kullanılmalıdır. Kamunun ürettikleri başkalarına peşkeş çekilemez. Öncelikli talebimiz özelleştirmelere son verilerek halkın malının halka iade edilmesi, halk için üretim yapılmasıdır.

Elektrik üretiminin özelleştirilmesinden sonra dağıtımının da özelleştirilmesi, bu sistem üzerinden beslenenlerin sayısını arttırmış, kazançlarını düşürmüştür. Elektriğe yapılan insafsız zamların asıl sebebi üretim-dağıtım maliyetlerinin artması değil, sistemden beslenen asalakların sayısının artmasıdır.

‘Halkımız burada soyanlar nerede?’

Bu zamlı fiyatlarla elektriği kullanmamız mümkün değildir. Ev ve işyerlerimizde kullanamadığımız elektriğin bize ne faydası olacaktır? Ay sonunu bile getiremeyen hemşerilerimizi tepkimizi göstermek üzere elektrik faturalarımızı simgesel olarak yakmaya çağırıyoruz. Lütfen hepimiz faturalarımızı kovaların içine atarak görevlilerce yakılmasını bekleyelim.

Sen yanmasan, ben yanmasam, nasıl çıkar karanlıklar aydınlığa!“

Doğubeyazıt: Hükümet istifa

Doğubeyazıt’ta da cuma namazından çıkan binlerce vatandaş elektrik faturalarına tepki göstererek TEDAŞ’ın önüne yürüdü.

Bu yapılanın zulüm olduğunu belirten halk ‘Hükümet istifa’ sloganları attı.