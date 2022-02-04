Cemevleri de fahiş faturalardan dertli: Ticarethane değil ibadethaneyiz

Fahiş fiyattaki elektrik faturalarından sonra ‘ticarethane’ statüsünde gösterilen cemevlerinden itirazlar yükselmeye başladı.

Türkiye yeni yıla zamlarla uyanmıştı. Zam gelen kalemlerden biri de elektrik olmuştu. Açıklanan yeni tarifeye göre 150 kilovat altında elektrik kullananlara yüzde 52, 150 kilovat üstüne kullanan meskenlere ise yüzde 127 zam geldi.

Erdoğan elektrik faturalarının arttığı yönündeki şikayetler üzerine ilgili kurumlara elektrik tarifelerinin yeniden düzenlenmesi talimatını verdiğini açıklamıştı: “En düşük tarifede günlük 5 kilovat olarak hesaplanan elektrik tüketim tutarını 7 kilovata dolayısıyla aylık tüketimi 150 kilovattan 210 kilovata çıkarıyoruz.”

Elektrik Mühendisleri Odası yönetim kurulu üyesi Olgun Sakarya Diken’e yaptığı açıklamada cebe yansıyacak miktarın sadece 41 lira 20 kuruş olduğunu söylemiş ve bunun çözüm olmadığını belirtmişti: “Zam oranları çok yüksek. Bu zam oranları mutlaka geri çekilip makul bir seviye düşürülmesi lazım. Makul seviyeden kastım da enflasyon oranına çekilsin. Hani TÜİK’in yayınladığı enflasyon oranı ‘güvenilir ya’ buraya çeksinler o zaman.“

Ticarethane statüsünde gösterilen cemevleri fahiş faturalardan sonra sosyal medya hesaplarından tepki göstererek ‘Cemevleriticarethanedeğilibadethanedir’ diye etiket açtı.

Garip Dede Dergahı Yönetim Kurulu Başkanı Celal Fırat, “Bu ay dergahımıza 30 bin lira elektrik faturası geldi. Ne yazık ki bu ülkede sadece biz Alevilere inançlarının bedelini hem maddi hem manevi olarak ödetmeye çalışıyorlar” dedi.

Haci Bektaş Veli Vakfı da şu açıklamayı yaptı: “Zamlardan sonra gelen elektrik faturamız 11 bin 615 TL’dir. Cemevlerinin elektrik faturalarının ticarethane statüsünde gelmesi bu ülkenin ayıbıdır.”

Cemevlerimizi ticarethane olarak gören zihniyeti kınıyoruz.

Bu ay Dergahımıza 30.000 TL elektrik faturası geldi. Ne yazık ki bu ülkede sadece biz Alevilere inançlarının bedelini hem maddi hem manevi olarak ödetmeye çalışıyorlar.

Verdiğimiz vergilerin her kuruşu size haram olsun… pic.twitter.com/ouNZIs5ERu — Celal Fırat (@CelalFrt) February 2, 2022