AKP, elektrikte ‘temel çözüm’ için baharı işaret etti

Yüksek elektrik faturalarının toplumda rahatsızlık yaratması üzerine harekete geçme kararı alan hükümet, faturayı düşürebilecek alternatifler üzerinde çalışıyor.

1 Ocak itibariyle mesken aboneleri için aylık 150 kilovatsaate kadar olan tüketim miktarları için nihai fiyat kilovatsaat başına 1 lira 37 kuruş, aylık tüketimi 150 kilovatsaat üzeri olan mesken aboneleri içinse kilovatsaat başına 2 lira 6 kuruş uygulanmaya başlamıştı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, şikayetler üzerine 150’yi 210 kilovatsaate çıkardıklarını açıklamıştı.

Son günlerde çok sayıda esnaf, yüklü miktardaki elektrik faturasını dükkan camlarına asmaya başlarken, ocak ayı faturasını gören kişiler de duruma sosyal medyadan tepki göstermişti.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın faturalara düzenleme geleceğini söylemesinin ardından, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ’dan buna ilişkin yeni mesajlar geldi.

Bakan Dönmez, çeşitli sosyal kesimlerden indirimli elektrik tarifesinden yararlanmaya dönük taleplerin olduğunu belirtti.

Bakan şunları kaydetti: “Hem bakanlığımız hem de Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu bu talepleri değerlendiriyor. Henüz net bir şey ortaya çıkmadı, çıkınca kamuoyuyla paylaşacağız. Esnaflarımız, küçük işletmeler ve birtakım STK’lerden gelen talepler var. Hepsini değerlendiriyoruz.”

Üç seçenek

NTV yayınına katılan AKP’li Dağ ise faturalarla ilgili şikayetleri önemsediklerini, elektrik zammının bir zaruret olduğunu vurgulayarak, yeni taleplerin ardından bakanlık tarafından değerlendirme süreci başladığını aktardı.

AKP’li yönetici şöyle devam etti: “Topyekun hem sınırın yükseltilmesi olur hem de vergiyle ilgili durumlar olabilir hem de sübvanse durumuyla ilgili olabilir. Bu bütçeyle birlikte değerlendirme yapılacak bir pozisyon. Bunları tamamen çözmek adına hem nükleer tesisin ve Karadeniz gazının devreye girmesi, dünyadaki emtia fiyatlarının da bahar aylarıyla birlikte düşmesiyle inşallah temelden bir çözüm olacak.”