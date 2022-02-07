Cemevleri elektrik faturalarını ödememe kararı aldı

Alevi Dernekleri Federasyonu, cemevlerine gelen elektrik faturalarını ödememe kararı aldı.

Kararlarını ve yüksek faturalarla ilgili çarşamba günü mahkemeye başvuracaklarını, sosyal medya hesabından duyuran federasyon başkanı Celal Fırat, “Bu ülkede diğer ibadethanelere ne hak tanınıyorsa bize de onun sağlanmasını istiyoruz. 28 kurum bu kararı imzaladı ama yarın yüzlerce cemevimiz buna imza atacaktır” dedi.

Alevi Dernekleri Federasyonu ve Garip Dede Dergâhı Vakfı Başkanı Celal Fırat, bir süre önce cemevlerinin ‘ticarethane’ sayılarak gönderilen 30 bin liralık elektrik faturasına tepki göstermişti.

ANKA’dan Edda Sönmez’e konuşan Fırat, şunları söyledi: “Biz eşit yoldaşlık istiyoruz cemevlerimiz kesinlikle ticarethane değil ibadethanedir. Bu ülkede diğer ibadethanelerine ne hak tanınıyorsa bize de onun sağlanmasını istiyoruz. Bizler şimdiye kadar şunları talep ediyorduk: Cemevlerimize yasal statü verilsin. Aslında o statüyü Aleviler verir, devletin yapması gerek sadece o statüyü kabul etmesi. Bize statü vermesinin mantığı da yok bu saatten sonra. Biz ‘Cemevi ibadethane’ diyorsak buna ‘İbadethane değildir’ hakkını kimse kendinde görmemeli.

Bu boyutuyla ilgili biz her anlamda yasal çerçevede, haklarımızı alana kadar geniş çaplı bir çalışma yapacağız, eylemler yapacağız. Kısacası biz eşit yurttaşlık istiyoruz. Geçen paylaştığımız tweet’ten sonra çok canımız, şöyle bir tepki koyuyordu: Ya diğer ibadethanelere bir hak tanınmasın ya da onlara veriliyorsa, giderleri karşılaşıyorsa bizim de giderlerimizin karşılasın. Bugün yeni toplantı yaptık, 28 kurum bu kararı imzaladı ama yarın yüzlerce cemevimiz buna imza atacaktır. Yarın da kamuoyunu bilgilendireceğiz, çarşamba günü de davalar açacağız.”