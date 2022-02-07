Isparta’da çocuğunu ocakta su kaynatarak ısıtmaya çalışan anne: Asla hakkımı helal etmiyorum

Isparta’daki elektrik kesintisi sırasında 2,5 yaşındaki çocuğunu ocakta su kaynatarak ısıtmaya çalışan Sevinç Özdemir Saraç, iktidardakilere ve yetkililere hakkını helal etmediğini belirterek, “Şahsım adına söylüyorum; asla ve asla hakkımı helal etmiyorum. Bu sürece geldikten sonra zaten helal etmiyorum” dedi.

Görsel: ANKA

Isparta’daki yoğun yağış nedeniyle günlerce elektrikler kesilmiş, birçok yol da ulaşıma kapanmıştı. Diken’e konuşan Ispartalılar, hayatın felç olduğunu anlatmıştı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ise Ispartalılara, “Anlayışınız, sabrınız için teşekkür ediyoruz, hakkınızı helal edin, birkaç gün enerjisiz kaldınız” diye seslenmişti.

Isparta’daki dört günlük elektrik kesintisinde Sevinç Özdemir Saraç, ocakta su kaynatarak 2,5 yaşındaki çocuğunu ısıtmaya çalışmasıyla gündeme gelmişti.

Saraç, sosyal medya hesabında yayınladığı videoda, çocuğunu ısıtmak için ocakta kaynattığı suları göstererek, “2,5 yaşında bir çocuğum var ve yoğun kar yağışı nedeniyle elektrikler yok. Dolayısıyla da kombi çalışmıyor. Dört ocakta da su kaynıyor” demişti.

‘Dilerim hepimiz için bir ayma olmuştur’

ANKA’nın aktardığına göre İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur’a konuşan Saraç, şunları kaydetti: “Dilerim ki hepimiz için bir tokat, bir ayma olmuştur. Benim 2,5 yaşında bir çocuğum var. 6 yıllık evliyim. Yoğun kar yağışı için Meteoroloji bangır bangır alarm verdi zaten. Son çare ocağın üzerine dört tane tencereyi koyduk, o çamurlu sularımızı musluktan almak zorunda kaldık. Onlarla burayı ısıtalım, burada kalalım dedik.

Doğal gazlı olduğu için ocaklarımız, kombilerimiz aslında çalışmadı. Çakmak ve kibrit yöntemiyle ocağımız devredeydi. Sosyal medyada bunu söyleyen insanlar var, bu videonun uydurma olduğunu. ‘Elektrik yokken ocağınızı nasıl yakıyorsunuz’ diye. Bizim doğal gazımız kesilmedi, elektriğimiz kesilince ısınma problemimiz vardı. Kombiler çalışmadı.”

‘Buzdolabındaki yiyecekler bozuldu; dolaplarımız bomboş’

Elektriğin 75 saat sonra geldiğini söyleyen Saraç, telefonlarını şarj edebilmek için powerbank desteği bile verilmediğini dile getirdi. Saraç, dolaplarındaki yiyeceklerin de bozulduğunu belirterek, şöyle konuştu: “Şu an buzdolabımız bomboş. Bugün itibariyle eve geldim. Dolaplarımızın tamamı boş. Bu ekonomide market alışverişine çıkıp tekrardan çocuklarımızın yiyecek ve içeceğini yerine koymak durumundayız.”

İktidardakilere ve yetkililere hakkını helal etmediğini belirten Saraç, şunları kaydetti: “Şahsım adına söylüyorum; asla ve asla hakkımı helal etmiyorum. Bu sürece geldikten sonra zaten helal etmiyorum. Ancak ben 2002 yılından bu yana oy verip, bizleri 2022 yılında mumlar, gaz lambalarıyla aydınlattılar ya bizi. Ben asla ve asla, oy verenler de dahil hakkımı helal etmiyorum.”