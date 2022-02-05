Elektriksiz kalan Isparta’da yüz yüze eğitime ara verildi

Yaklaşık 70 saattir vatandaşlara elektrik hizmetinin sağlanamadığı Isparta’da yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle, 7 Şubat’tan itibaren yüz yüze eğitime beş gün süreyle ara verildi. Kamu kurumlarında çalışan engelliler ile hamile personeller de idari izinli sayılacak.

Kentte vatandaşlar yaklaşık 70 saattir elektriksiz yaşıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Isparta’nın yüzde 93’ünün enerjili durumda olduğunu açıklasa da vatandaşlar aksini belirtiyor.

Diken’e konuşan Ispartalılar, hayatın felç olduğunu, elektriklerin yanında şimdi suların da kesildiğini söylemişti.

Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu, 7 Şubat tarihinden itibaren beş gün süre ile anasınıfı, ilkokul, ortaokul, lise ve dengi okulları ile birlikte rehabilitasyon merkezleri ve kreşlerin yüz yüze eğitime ara verilerek uzaktan eğitimin yapılmasına karar verdi.

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelliler ile hamile personelin de belirtilen süre içerisinde idari izinli sayılmasına karar verildi.