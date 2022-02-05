Isparta feryat ediyor: 60 saattir elektrik yok, cihaza bağlı hastalarımız var

AYŞEGÜL KASAP

Isparta’daki yoğun kar yağışı nedeniyle 60 saati aşkın elektriksiz yaşayan vatandaşlar bir yetkilinin gelip müdahale etmesini bekliyor.

Diken’e konuşan Ispartalılar, hayatın felç olduğunu, elektriklerin yanında şimdi suların da kesildiğini söyledi.

Bir Covid-19 hastası “Hastayım, üşüyorum, çaresizim” diyerek, yetkililerin elektriğin ne zaman geleceğine dair bir açıklama yapmamasına tepki gösterdi.

Başka bir Ispartalı vatandaş ise “İstanbul’a koşan bakanlar nerede? Bir yetkili yok. Türkiye sesimizi duyuyor mu merak ediyorum?” dedi.

Ağlayarak konuşan bir vatandaş ise “Üç gündür elektrik yok. Üşüyoruz artık. Duyun sesimizi. Kendimizi mi yakmamız lazım sesimizi duyurmak için” ifadelerini kullandı.

Isparta’da perşembe ve cuma günü etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle kırılan dallar elektrik tellerine zarar vermişti. Bu nedenle kentin merkezinde birçok mahallede arıza yaşandı.

Isparta’ya elektrik sağlayan Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin (AEDAŞ) en son açıklamasında tedbir alındığı ancak kar yağışının tahminlerin çok üzerinde olduğu belirtilmişti. Personel ve araç takviyesi yaparak kente elektrik verme çalışmalarına devam edildiği de ifade edilmişti.

AEDAŞ, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘5’li çete’ olarak tanımladığı Cengiz ve Kolin Holding tarafından işletiliyor.

Öte yandan AKP yönetimindeki Isparta Belediyesi de 70 personelin ve kar küreme araçlarının sahada olduğunu söylemişti.

Ancak konuştuğumuz Ispartalı vatandaşlar ve CHP il başkanlığı, söz konusu personeli ve araçları sahada hala göremediklerini söyledi.

48 saatin sonunda bazı bölgelere elektrik verilmeye başlandı ancak kentin büyük bir kısmında 60 saati aşkındır elektrik verilemiyor.

Hastaneler ise jeneratörlerle hizmet veriyor.

Vatandaşlar telefonlarını şarj edebilmek için süpermarketlere gidiyor. Marketlerin önünde kuyrukların olduğunu, iletişimi kaybetmemek için beklemek zorunda olduklarını belirten vatandaşlar da var.

En temel gıda olan ekmeğe ulaşım da zor. Fırınların çoğunda elektrik olmadığı için ekmek yapılamıyor. Jeneratörü olan fırınlardan ekmek temini yapılıyor.

‘Piknik tüpünü yanıma aldım’

Konuştuğumuz bir Covid-19 hastası şunları söyledi: “Ev soğuk, elektrik yok. Su da ara ara gidiyor ve geliyor. Hastaneye gitmek istesem gidemem, yollar kapalı. Bir Allah’ın kulu yok yolları gelip açan, tuzlayan. Yorganlarımı ve battaniyelerimi üst üste örterek ısınmaya çalışıyorum. Piknik tüpünü de yanıma aldım, ara ara da onu açıyorum. Yetkililer nerede merak ediyorum. Hastayım, üşüyorum, çaresizim. Elektriğin ne zaman geleceğine dair bir açıklama da yapmıyorlar. Belirsizlik içinde bekliyoruz.”

‘Öldüğümüzde mi gelecekler?’

Konuştuğumuz bir başka vatandaş ise insanların konuşmaya korktuğunu belirterek, şunları ifade etti: “Solunum cihazına bağlı hastalar var. Şu anda zorluk yaşıyorlar. Ağır hasta olan yaşlılarımız var. Herhangi bir durumda alıp hastaneye bile götüremeyiz. Yol açma çalışmalarına başladıklarını söylüyorlar. Hani nerede? Biz göremiyoruz. Yetkiler nerede? Neyi bekliyorlar? Öldüğümüzde mi gelecekler?”

‘Afet değil, beceriksizlik ve ihmal’

Yaşadıklarını durumu “Bu afet değil, beceriksizlik ve ihmal” diye tanımlayan bir vatandaş: “Birçok yerde marketlere ve fırınlara ulaşılamıyor. İnsanlar susuz ve elektriksiz. Böyle devam ederse açlık da yaşanacak. Komşular kendi aralarında dayanışıyorlar. Bir komşum, yolları kendi imkanlarıyla açmaya çalıştı. Bugün yanımızda olmayacak da yetkililer ne zaman yanımızda olacak?”

‘Bu yapılan zulüm’

Evinde yaşlı bir hastası olduğunu belirten vatandaş şunları söyledi: “Biz kendimizden geçtik, yaşlılarımız var. Üşüyorlar. Bu yapılan zulümdür. Yetkililere ulaşamıyoruz. Hastaneye götürmek istesek yollar kapalı. Ambulans çağırsak o da gelemez. Bari bir afet çadırı gibi bir şey kursalar, jeneratörle elektrik verseler ısınsa. Üşüdük. Karanlık da otururuz bir iki gün ama iki gündür üşüyoruz ve elektriğin ne zaman geleceğini de bilmiyoruz.”