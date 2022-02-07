Diken

Yaramazlara biraz batar!

Elektrik krizi üzerine: Isparta’ya vekil vali

Isparta’daki elektrik kesintisiyle başlayan kriz üzerine vali Ömer Seymenoğlu, ‘Covid-19’a yakalandığı için’ yerine merkez valisi Osman Kaymak vekaleten görevlendirildi.

Isparta’daki yoğun yağış nedeniyle günlerce elektrikler kesilmiş, birçok yol da ulaşıma kapanmıştı. Diken’e konuşan Ispartalılar, hayatın felç olduğunu anlatmıştı.


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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ise Ispartalılara, “Anlayışınız, sabrınız için teşekkür ediyoruz, hakkınızı helal edin, birkaç gün enerjisiz kaldınız” diye seslenmişti.

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada şöyle dendi: “İlde yoğun kar yağışı nedeniyle sürdürülen çalışmalarda ilk günden beri bulunan İçişleri Bakan Yardımcımız Sayın İsmail Çataklı ile yapılan istişareler sonucunda afetle mücadelenin aksamaması ve kamu hizmetlerinin devam etmesi için eski Samsun Valisi, Bakanlığımız Vali Mülkiye Müfettişi Sayın Osman Kaymak 5 Şubat itibari ile valimizin karantina süresince Isparta Vali vekilliğine görevlendirilmiştir. Uygulama rutin bir uygulama olup görevden alma veya atama söz konusu değildir.”

Bakan Dönmez’den Ispartalılara: Hakkınızı helal edin, birkaç gün enerjisiz kaldınız

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