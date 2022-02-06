CHP liderinden Isparta tepkisi: Halk perişan!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Isparta’da yoğun kar yağışı sonucu uzun saatler elektrik kesilmesine tepki gösterdi.
Isparta’daki yoğun yağış nedeniyle günler süren elektrik kesintisi yaşanırken, birçok yol da ulaşıma kapandı. Belediye ekipleri hem arızalanan trafoları tamir etmek hem de kapanan yolları açmak için çalışmayı sürdürüyor. Dün akşam itibariyle kent merkezinde trafik normale döndü.
Kılıçdaroğlu, Twitter paylaşımında, CHP’li vekillerin günlerdir Isparta halkıyla birlikte olduğunu ifade etti.
Kılıçdaroğlu şunları yazdı: “Beceriksiz yönetimin sonucu halk perişan! Yaşanan skandalın sebebi; özelleştirilmiş elektrik dağıtımı ve yollar. Araştırma önergesi vereceğiz, reddedecekler. Mobese’lerden ses yok tabii. Trollerde büyük sessizlik.”