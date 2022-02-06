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Yaramazlara biraz batar!

Valilikten ‘Donarak öldü’ denen yaşlı için açıklama: Elektrik akımı ve sobası vardı

Isparta’da bir kişinin donarak öldüğü öne sürülürken, valilik kişinin evinde elektrik bulunduğu, sobanın ise kullanılmadığının tespit edildiğini bildirdi.

Fotoğraf: AA

Yalvaç ilçesinde yaşayan 70 yaşındaki Ramazan Nazlı yıllardır yalnız yaşadığı evde dün ölü bulunmuştu. Yaşlı adamın kentteki yoğun kar yağışı sonrası günlerce süren elektrik kesintisi nedeniyle ısınamayınca donarak öldüğüne dair haberler yayınlanmıştı.


Konuya dair yazılı açıklama yayınlayan valilik, durumu ‘şüpheli ölüm’ diye tanımladı.

Valilik, ölen kişinin tek başına yaşadığını, aklen malul olduğunu ve komşularının yardımını kabul etmediğinin öğrenildiğini belirterek şunları kaydetti: “İkamette yapılan incelemede evin elektrik akımının faal olduğu, evde sobanın kurulu olduğu ancak kullanılmadığı tespit edilmiştir. Bazı basın yayın organlarında belirtilenin aksine ilimizde meydana gelen olumsuz hava koşullarından dolayı Yalvaç ilçemizde uzun süreli elektrik kesintisi yaşanmamış olup şu anda ilçemizin tamamına elektrik enerjisi sağlanmaktadır. Meydana gelen şüpheli ölüm olayıyla ilgili adli ve idari inceleme titizlikle devam etmektedir.”

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