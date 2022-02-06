Bakan Dönmez’den Ispartalılara: Hakkınızı helal edin, birkaç gün enerjisiz kaldınız

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, dört gündür elektriksiz kalan Ispartalılara, “Anlayışınız, sabrınız için teşekkür ediyoruz, hakkınızı helal edin, birkaç gün enerjisiz kaldınız” dedi.

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Isparta’daki yoğun yağış nedeniyle günler süren elektrik kesintisi yaşanırken, birçok yol da ulaşıma kapandı. Diken’e konuşan Ispartalılar, hayatın felç olduğunu kaydetmişti.

Isparta’ya giderek çalışmaları izleyen Dönmez, şunları kaydetti: “TEİAŞ, valilik, belediye ve diğer kamu özel sektör elbirliğiyle özverili bir çalışma yürütülüyor. Sahada 500 personel, 200’den fazla araç, iş makinesi ve 30 jeneratörle kesintilere müdahale ediliyor. Vatandaşın mağduriyetinin giderilmesi için tüm imkanları seferber ettik. Sahada çalışmaları yerinde inceleyip, sorunları tespit ettik. Sahadaki çalışmaları, eksik, noksan noktalar varsa onları da hemen anında talimatlandırarak çözmeye çalışıyoruz. Anlayışınız, sabrınız için teşekkür ediyoruz, hakkınızı helal edin, birkaç gün enerjisiz kaldınız.”

Isparta’ya elektrik sağlayan Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ) CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘5’li çete’ olarak tanımladığı gruptan Cengiz ve Kolin Holding tarafından işletiliyor.