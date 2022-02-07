Esnaf ‘soygunun faturası’nı camlara astı: Geçinemiyoruz

Esnaf gelen fahiş faturaları camlarına asmaya başladı. ‘Enerji şirketlerin cebi dolarken kendilerinin soyulduğunu’ ifade eden esnaf “Zamlar geri alınsın” dedi.

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Türkiye yeni yıla zamlarla uyanmıştı. Açıklanan yeni elektrik zammı tarifeye göre 150 kilovat altında elektrik kullananlara yüzde 52, 150 kilovat üstüne kullanan meskenlere ise yüzde 127 zam gelmişti.

Erdoğan elektrik faturalarının arttığı yönündeki şikayetler üzerine ilgili kurumlara elektrik tarifelerinin yeniden düzenlenmesi talimatını verdiğini açıklamıştı: “En düşük tarifede günlük 5 kilovat olarak hesaplanan elektrik tüketim tutarını 7 kilovata dolayısıyla aylık tüketimi 150 kilovattan 210 kilovata çıkarıyoruz.”

Diken’e konuşan Elektrik Mühendisleri Odası yönetim kurulu üyesi Olgun Sakarya cebe yansıyacak miktarın sadece 41 lira 20 kuruş olduğunu söyleyerek bunun çözüm olmadığını belirtmişti: “Zam oranları çok yüksek. Bu zam oranları mutlaka geri çekilip makul bir seviye düşürülmesi lazım. Makul seviyeden kastım da enflasyon oranına çekilsin. Hani TÜİK’in yayınladığı enflasyon oranı ‘güvenilir ya’ buraya çeksinler o zaman.“

İstanbul’da Kadıköy esnafı “Soygunun faturasını camlara asıyoruz” diyerek gelen faturaları paylaştı.