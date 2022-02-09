Elektrik faturalarına yeni düzenlemede dört formül

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın elektrik faturalarına düzenleme geleceğini söylemesinin ardından dört formül öne çıktı: Konutlar için kademeli tarife sınırının 230 kw’ye yükseltilmesi, esnafa yönelik yeni tarife modelinin getirilmesi, konutlarda ikinci kademe için yüzde 127’lik zammın bir kısmının geri alınması ve dağıtım bedellerinde indirim.

Yeni yıl itibariyle elektrik faturalarında kademeli tarifeye geçilmişti. Buna göre, aylık 150 kilovatsaate kadar kullanım yüzde 50, üstü ise yüzde 127 zamlı tarifeden hesaplanmaya başlamıştı. Şubattan itibaren 150 kilovatsaatlik sınır 210’a yükseltilmişti.

Bazı kentlerde elektrik zammı protesto edilirken, esnaf da faturadaki tutarları vitrine asmaya başlamıştı. Bunun üzerine televizyona çıkan Kalın, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın elektrik faturalarında yeni düzenlenme için talimatlarını verdiğini, ‘vatandaşları enflasyona ezdirmeyeceklerini’ söylemişti.

Hürriyet’tin haberine göre öne çıkan dört formül şöyle:

1- Esnafa yeni tarife: Konutlar için getirilen kademeli tarifenin uygulanmadığı sanayide elektrik tarifesi yüzde 126, çoğunlukla esnafın yer aldığı ticarethane grubundaysa tarife yüzde 128 artırılmıştı. Yeni düzenlemede esnafa yönelik tarife modeli öngörüldü. Konutlardaki kademeli modelin benzerinin esnaf için de söz konusu olabileceği belirtildi. Ancak bunun tüketim üzerinden olup olmayacağı henüz belli değil.

2- 210 KW yükseltilecek: Bir ailenin ortalama tüketim tutarının 230 kw olarak kabul gördüğü, bu sebeple 210 kw’lik sınırın 230 kw’ye çıkarılabileceği kaydedildi.

3- Yüksek kademe zammı düşürülecek: Bir başka alternatifin konutlarda ikinci kademeye getirilen yüzde 127’lik zam oranın düşürülmesi olduğu ifade edildi. Ancak bu ihtimalinin zayıf olduğunu da eklendi.

4- Dağıtım bedeli düşürülecek: Tüketicilerden tahsil edilen dağıtım bedelinin düşürülmesi de alternatifler arasında gösterildi. Dağıtım bedeli yılbaşında yüzde 25 artırılmıştı.