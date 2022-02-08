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Yaramazlara biraz batar!

Kalın duyurdu: ‘Çok yakında’ elektrik faturalarına yeni düzenleme geliyor

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, elektrik faturalarına düzenleme geleceğini söyledi.

Yeni yıl itibariyle elektrik faturalarında kademeli tarifeye geçilmişti. Buna göre, aylık 150 kilovatsaate kadar kullanım yüzde 50, üstü ise yüzde 127 zamlı tarifeden hesaplanmaya başlamıştı. Ancak şubattan itibaren 150 kilovatsaatlik sınırı 210’a yükseltilmişti. Bazı kentlerde elektrik zammı protesto edilirken, esnaf da fatura miktarlarını camlara asmaya başlamıştı.


A Haber yayınına katılan Kalın, “Çok yakında elektrik faturalarına yeni düzenleme gelecek. Cumhurbaşkanımız da talimatlarını veriyor. Vatandaşlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz” ifadesini kullandı.

Sözcünün konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

* Cumhurbaşkanımızın 2023’te aday olmasında hukuki bir engel yok. Defalarca açıkladık, erken seçim olmayacak. Meclis başkanımız da açıklama yaptı. Zaten önümüzdeki yıl da seçilme hakkı var. Onunla ilgili hukuki bir durum söz konusu değil.

* 2,5 saat önce görüştük, cumhurbaşkanımız gayet iyi. Görevinin başında biz görüşüyoruz, konuşuyoruz. Doktorlar 2-3 gün içinde negatife dönecek. Gerekli talimatları da veriyor ki işlerden aksama olmasın.

* Cumhurbaşkanımızın iş akışı ve temposu var. Ona ayak uydurmak zorundasınız. Tatil yapmayı boş boş oturmak gibi tanımlarsanız, o manada bir tatilimiz yok. İşini gerçekten takip eden ve işine sadıktır. Lider böyle olunca ekibi de kendini buna göre kalibre etmek zorundadır.

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