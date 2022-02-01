Elektrik faturasını 42 TL düşürecek düzenleme hayata geçti

Elektrik faturalarının daha yüksek gelmesine neden olan ‘150 kilovatsaat sınırı’ yükseltildi.

1 Ocak itibariyle mesken aboneleri için aylık 150 kilovatsaate kadar olan tüketim miktarları için nihai fiyat kilovatsaat başına 1 lira 37 kuruş, aylık tüketimi 150 kilovatsaat üzeri olan mesken aboneleri içinse kilovatsaat başına 2 lira 6 kuruş uygulanmaya başlamıştı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, şikayetler üzerine 150’yi 210 kilovatsaate çıkardıklarını açıklamıştı.

İlgili karar bugün Resmi Gazete’de yayınlanarak resmileşti.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) kararında, bugün itibariyle faturaya esas günlük ortalamanın 5 kilovatsaatten 7’ye çıkarılmasına karar verildiği kaydedildi.

Buna göre, hanelerin ortalama elektrik tüketimi yaklaşık 230 kWh olarak hesaplanırsa, 30 günlük fatura yaklaşık 42 TL düşmüş olacak.