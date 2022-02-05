Avrasya Araştırma anketi: AKP ‘tarihinin en düşük oy oranı’yla CHP’nin altında

Avrasya Araştırma tarafından yayımlanan son seçim anketine göre AKP artık CHP’nin gerisinde.

Avrasya Araştırma, 24-31 Ocak tarihleri arasında 26 ilde 1860 kişiyle telefonda yaptığı anketin sonuçlarını paylaştı.

Ankete göre kararsızlar dağıtıldıktan sonra CHP yüzde 28,4’le birinci, AKP’yse yüzde 26,3’le ikinci parti.

Kararsızlar dağıtılınca partilerin aldığı oy oranlarıysa şöyle:

CHP: Yüzde 28,4

AKP: Yüzde 26,3

HDP: Yüzde 12,9

İYİ Parti: Yüzde 12,4

MHP: Yüzde 6

DEVA Partisi: Yüzde 5,9

Gelecek Partisi: Yüzde 1,8

Saadet Partisi: Yüzde 1,7

Memleket Partisi: Yüzde 1,1

Demokrat Parti: Yüzde 1,1

TİP: Yüzde 0,8

BTP: Yüzde 0,8

Diğer: Yüzde 0,8

Kaynak: Avrasya Araştırma

Kararsızlar dağıtılmadan ortaya çıkan görünüm:

CHP: Yüzde 25,1

AKP: Yüzde 23,3

Kararsızlar: Yüzde 11,5

HDP: Yüzde 11,4

İYİ Parti: Yüzde 11

MHP: Yüzde 5,3

DEVA Partisi: Yüzde 5,2

Gelecek Partisi: Yüzde 1,6

Saadet Partisi: Yüzde 1,5

Memleket Partisi: Yüzde 0,9

Demokrat Parti: Yüzde 0,9

TİP: Yüzde 0,9

BTP: Yüzde 0,7

Diğer: Yüzde 0,7

İttifaklar

Erken seçim olması durumunda ittifaklar arasındaki fark da belirgin.

Cumhur ittifakı (AKP, MHP, BBP): Yüzde 31

Yüzde 31 Millet ittifakı (CHP, İYİ Parti, Saadet, DEVA, Gelecek, DP, Memleket, BTP): Yüzde 44,4

Yüzde 44,4 Üçüncü ittifak (HDP, TİP, Sol Parti): Yüzde 12,5

Yüzde 12,5 Kararsız / Oy kullanmayacak: Yüzde 11,1

Yüzde 11,1 Başka partilere oy veririm: Yüzde 1

Kararsızlar dağıtıldığında:

Cumhur ittifakı (AKP, MHP, BBP): Yüzde 34,87

Yüzde 34,87 Millet ittifakı (CHP, İYİ Parti, Saadet, DEVA, Gelecek, DP, Memleket, BTP): Yüzde 49,94

Yüzde 49,94 Üçüncü ittifak (HDP, TİP, Sol Parti): Yüzde 14,06

Yüzde 14,06 Başka partilere oy veririm: Yüzde 1,13

Editörün notu: CHP ve İYİ Parti dışındakiler resmen ‘millet ittifakı’nın parçası olmasa ve üçüncü bir ittifaka dair gelişmeler partiler arası görüşme aşamasında olsa da, Avrasya Araştırma tarafından anket yukarıda belirtilen ittifak yapısıyla kurgulanmış.

‘AKP’yi elektrik faturaları fena çarpmış’

Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz’ın ankete ilişkin Twitter’daki değerlendirmeleri şöyle: “Öyle görünüyor ki Erdoğan ve AK Parti’yi elektrik faturaları fena halde çarpmış, AKP tarihinin en düşük oy oranıyla ikinci parti. İktidar saldırmaya devam ettikçe, iktidara karşı olan tüm muhtemel adaylar en yüksek oy alacak aday profillerine dönüşüyor. Yani muhalefetin muhtemel adayları arasındaki makas da daralıyor, herkes tavana yaklaşıyor. Erdoğan üç muhtemel rakibine karşı da çok çok gerilere düştü. Erdoğan karşısında çatı aday olmaları durumunda, Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 55 İmamoğlu ve Yavaş yüzde 60’ları zorluyorlar.”

Son anketimizden rakamlar.



Öyle görünüyor ki ERDOĞAN ve AKPARTİYİ elektrik faturaları fena halde çarpmış.



AKP tarihinin en düşük oy oranıyla 2. parti pic.twitter.com/92eT4eT411 — Kemal ÖZKİRAZ (@avrasyaanket) February 5, 2022

Elektrik ve doğalgaz zamları

Yeni yılla birlikte doğalgaza yüze 25, elektriğe ise yüzde 50 zam gelmiş, elektrikte 150 kilovatsaatin üzerindeki kullanımlardaysa zammın boyutu yüzde 125 çıkmıştı. Hükümet daha sonra kademeyi 210 kilovatsaatin üzerine çekse de bu değişikliğin mevcut koşullarda faturalara ancak 42 TL’lik bir etki yapabileceği belirtiliyor.