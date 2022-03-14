Otomobil üretimi yüzde 20 geriledi

Bu yılın ilk iki ayındaki toplam otomotiv üretimi yüzde 12, otomobil üretimiyse yüzde 20 azaldı.

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Otomotiv Sanayii Derneği’ne (OSD) göre 2021’nin ilk iki ayına göre toplam üretim yüzde 12 azalarak 196 bin 194 oldu. Otomobil üretimi de yüzde 20 düşüşle 109 bin 322’ye geriledi.

Aynı dönemde toplam pazar yüzde 14 azalarak 91 bin 839’a, otomobil pazarı yüzde 17 düşüşle 66 bin 661 olarak kayda geçti.

İki ayda otomotiv ihracatı yüzde 11, otomobil ihracatı yüzde 13 azaldı. Bu dönemde, toplam ihracat 146 bin 627, otomobil ihracatıysa 85 bin 682 oldu.

Toplam otomotiv ihracatı 4,8 milyar dolar kaydedilirken, otomobil ihracatı yüzde 14 düşüşle 1,4 milyar dolara geriledi.

10 yıllık ortalama göre artış var

AA’nın aktardığına göre otomobil pazarında ithalatın payı yüzde 63 oldu.

Son 10 yıllık ortalamalara göre bu ocak-şubat döneminde, toplam pazar yüzde 12, otomobil pazarı yüzde 14, hafif ticari araç pazarı yüzde 10 ve ağır ticari araç pazarı yüzde 4 arttı.

İki ayda 85 bin 682’si otomobil olmak üzere, toplam üretimin yüzde 75’ini oluşturan 146 bin 627 adet taşıt ihraç edildi.