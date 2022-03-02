‘Kredi ayarı’ fayda etmedi: Otomobil pazarında daralma sürüyor

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı şubatta yıllık yüzde 15,1 daraldı. Bu dönemde otomobil satışları yüzde 15,9, hafif ticari araç satışları yüzde 12,7 oranında azaldı.

Kaynak: ODD

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre şubatta otomobil ve hafif ticari araç pazarında satılan araç sayısı 49 bin 652.

Şubatta satılan otomobil sayısı 37 bin 641 adet olurken, hafif ticari araç sayısı 12 bin 11.

10 yıllık şubat ortalamasına bakıldığındaysa yüzde 8,6 artış gözüküyor.

Hafif ticari araç pazarı da 10 yıllık şubat ayı ortalamasına göre yüzde 8,7 daha yukarda.

Kaynak: ODD

Araç fiyatlarındaki yükselişin ardından şubatta taşıt alımına ilişkin kredi tutarlarında değişikliğe gidilmiş ve kredi limitleri ve vade sayıları yeniden belirlenmişti.

Değişiklikle nihai fatura değeri 400 bin lira ve altında olan araçlar için vade oranını 48 ay, kredi oranıysa yüzde 70 olarak belirlenmişti. 400 bin TL’nin üstü 800 bin TL altı taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerdeyse vade 36 ay, kredi oranı yüzde 50 olarak açıklanmıştı.

2021’i de düşüşle bitirmişti

Otomobil ve hafif ticari araç satışları, 2021 genelinde bir önceki yıla göre yüzde 4,6 azalışla 737 bin 350 adet kaydedilmişti.

Düşüş ayrıca yeni yılın ilk ayında da sürmüştü. Otomobil tarafında ocakta satışlar yıllık yüzde 17,9, hafif ticari araç tarafındaysa yüzde 8,9 düşmüştü.