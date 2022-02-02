Otomotiv pazarı yeni yıla da düşüşle başladı

Otomobil ve hafif ticari araç pazarındaki daralma yeni yılın ilk ayında da sürüyor. ÖTV matrah limitlerindeki değişiklik ve belli modellerde indirimlerin öne çıktığı ocakta fark geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13.

Fotoğraf: Reuters

Türkiye’de otomobil ve hafif ticari araç satışları, 2021 yılında, bir önceki yıla göre yüzde 4,6 azalışla 737 bin 350 adet kaydedilmişti.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre satışlar 2022 yılının ocak ayına da düşüşle başladı.

Otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı ocakta geçen yıla göre yüzde 12,8 azalarak 38 bin 131 adete indi.

Otomobil tarafında ocakta satışlar yıllık yüzde 17,9 oranında azalarak 29 bin 20 adet olurken, hafif ticari araç tarafında bu yüzde 8,9 düşüş ve 9 bin 111 adet satış.

Tablo: ODD-Otomobil

Tablo: ODD-Hafif Ticari

ÖTV düzenlemesi

Ocak ayında motor hacmi 1600 santimetre küp (cm3) geçmeyen araçlar için yüzde 45, 50, 80 şeklinde üç farklı dilimde uygulanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranlarına ara kademeler eklenmişti.

Düzenlemeye göre ÖTV matrahı 120 bin lirayı aşmayan otomobiller yüzde 45’lik vergi oranı diliminde yer almıştı. 120 bin lirayı aşıp 150 bin liraya kadar olanlar yüzde 50’lik vergi diliminde değerlendirilmeye başlandı. ÖTV matrahı 150 bin lira ile 175 bin lira arasında olan araçlar için ise oran yüzde 60 olarak belirlenmişti. 175 bin lira ile 200 bin aralığında olan araçlar ise yüzde 70 vergi oranı içinde yer almıştı.