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Yaramazlara biraz batar!

Otomobillere ÖTV düzenlemesi

Türkiye’de otomobil pazarının neredeyse tamamını oluşturan 1,600 cc’nin altındaki motorlu binek araçlar için iki yeni Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) dilimi getirilirken, vergi matrahları da yükseltildi.

Bazı hibrit araçların da ÖTV matrahının artırıldığın karar, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı. Matrah artışının fiyatların bir miktar gerilemesine yol açacağı öngörülüyor.


Karar kapsamında ÖTV’ye esas yeni matrah dilimleri de listeye girdi.

Buna göre, 150 bin-170 bin TL arası fiyata sahip araçların ÖTV oranı yüzde 60, 175 bin-200 bin arası fiyata sahip
araçların ÖTV oranı yüzde 70, 200 bin TL’nin üzerinde fiyata sahip araçların ÖTV oranı ise yüzde 80 oldu.

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