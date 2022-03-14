RTÜK, Fox’a ‘kaba et’ten ceza vermiş

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Fox’ta yayınlanan ‘Fulya İle Umudum Olsun’ isimli programa ‘götveren’ ifadesi sebebiyle para cezası vermiş.

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RTÜK, 4 Şubat’taki toplantıda, 24 Aralık 2021 tarihli ‘Fulya İle Umudum Olsun’ programına küfür ve argodan idari para cezası verme kararı almıştı. Miktar, Fox’un Kasım 2021 iletişim beyanı gelirinin yüzde 1’i olarak hesaplanan 1 milyon 16 bin 723 TL olarak belirlenmişti.

Oybirliğiyle alınan kararın gerekçesinde şunlar dendi: “Bahse konu yayına ilişkin uzman raporunda ayrıntıları belirtildiği üzere, FOX logosuyla yayın yapan medya hizmet sağlayıcı kuruluşta 24.12.2021 tarihinde saat 16:00’da canlı olarak yayınlanan, sunuculuğunu Fulya Öztürk’ün yaptığı, ‘Fulya İle Umudum Olsun’ isimli programda, geçen diyaloglarda; ‘(…) Ama bu götverenlik yapıyor affedersiniz sizden özür dilerim.- Kim götlü? Kim götveren? Kim götveren?…- Bak benim asabımı bozma!- Bozarsam ne olur?- …’ şeklinde kaba ve argo ifadelere yer verildiği görülmüştür.

…İhlale konu programda, ‘götveren’ şeklinde kaba ve argo ifadelerin herhangi bir bipleme veya engelleme olmaksızın açık bir şekilde yayınlandığı, yayıncı kuruluşun içerik olarak bu ve benzeri söylemlerin yer aldığı kısımları dinleyici kitleye aktarmadan önce gidermekle, canlı yayın akışı esnasında bu gibi olumsuz ve nahoş durumlarla karşılaşılmaması için her türlü tedbiri almakla, bu ve benzeri konuşmaların yer aldığı yayınları dinleyici kitleye aktarmadan önce yapımlardan kaynaklı sorunları da gidermekle yükümlü olduğu dikkate alındığında, mezkur yayında sarf edilen kaba ve argo içeriğin doğrudan yayınlanmasının kamusal sorumluluk anlayışıyla bağdaşmadığı kanaatine varılmıştır.”