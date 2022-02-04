RTÜK ceza yağdırdı: ‘Yargı’, Yasak Elma’, ‘Survivor’, gündüz kuşağı programları…

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) gündüz kuşağı programları ve diziler nedeniyle bazı kanallara para cezası verdi.

RTÜK açıklamasında televizyon kuruluşlarına cezaların ağırlaştırılacağı belirtildi.

Farklı kanallarda yayınlanan gündüz kuşak programlarının hemen hemen hepsinde ihlal gören RTÜK’ün, ‘ailenin korunması ilkesiyle milli ve manevi değerlerin ayaklar altına alınması‘na cezai müeyyideyle karşılık verdiği ifade edilen açıklamasında, Fox’un ‘Fulya ile Umudun Olsun’, Show TV’nin ‘Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme‘, Beyaz TV’nin ‘Hayatta Her Şey Var’, Star TV’nin ‘Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde‘ ve ATV’nin ‘Esra Erol’da‘ programlarında ‘küfür, argo, kaba ifadelerin kullanılması ile milli ve manevi değerler, genel ahlak ve ailenin korunması ilkelerine aykırılık bulunduğu’ gerekçesiyle idari para cezası verildiği ifade edildi.

‘Evlilik dışı çarpık ilişkiler’ yorumu

Açıklamada Fox’un ‘Yasak Elma‘ dizisinde geçtiği belirtilen evlilik dışı ilişkiler ‘çarpık’ olarak nitelenerek ‘bunların olağanmış gibi gösterilmesi’nin ‘yanlış olduğu‘ yorumu yapıldı. Dizi hakkında ihlal kararı verildi.

Bunun yanında Kanal D’nin ‘Yargı‘ dizisinde ‘yoğun şiddet sahneleri‘ nedeniyle kanala idari para cezası uygulandı.

TV 8’nin ‘Survivor Allstar’ yarışmasında da kişiler arasında ‘hakarete varan incitici ve yaralayıcı ithamların, saldırgan tutumların çocuk ve gençler üzerinde olumsuz etki oluşturması’ iddiasıyla idari para cezasının verildiği bildirilerek Flash TV’nin ‘Sosyal Haber‘ programına ise sosyal paylaşım platformu Tiktok’un ‘çocuk ve gençlerin ruhsal ve fiziksel gelişimlerine olumsuz etki eden kaba ve argo ifadeler içeren videoları’ gerekçesiyle ceza uygulandığı belirtildi.

Levent Gültekin’in görüşlerine ceza

Açıklamada ayrıca Halk TV’nin ‘İki Yorum‘ programında Diken yazarı Levent Gültekin’in ifadeleri, Tele 1’de ‘18 Dakika’ programındaki ifadeler ve Virgin Radyo’da ‘Mesut Süre ile Rabarba‘ programında ‘alkol kullanımı ve kumar oynamayı özendirici nitelikte yayın yapıldığı’ gerekçesiyle idari para cezasının uygulandığı kaydedildi.​​​​​​​

RTÜK’ün açıklamasında Halk TV’ye verilen ceza, Gültekin’in ’emniyet teşkilatı hakkında sarf ettiği sözler’ olarak gerekçelendirildi. Gültekin, İstanbul’un en işlek caddesi İstiklal’de Kürtçe müzik yapan müzisyenleri engelleyen polisleri eleştirmişti.