Futbol tarihinin en golcü ismi artık Ronaldo

Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, 807 golle Josef Bican’ı geride bırakarak dünyanın en golcü ismi oldu.

İnfografik: Diken

Premier Lig’de geçen hafta sonu oynanan maçta Manchester United, sahasında Tottenham’ı 3-2 mağlup etmiş, 37 yaşındaki Ronaldo hat-trick yapmıştı.

Uluslararası futbol tarihi ve istatistikleri federasyonu (IFFHS) verilerine göre Ronaldo’nun attığı üç gol öncesi rekor 805 golle Avusturya-Macaristan İmparatorluğu doğumlu Bican’a aitti.

Eski yıldız, 1931-56 yılları arasında Avusturya ve Çekoslavakya liglerinde forma giymişti.

Ronaldo’nun yıllardır çekiştiği 34 yaşındaki Arjantinli yıldız futbolcu Lionel Messi’nin gol sayısıysa şu an 759.

Ancak Ronaldo’dan üç yaş daha küçük olan Messi’nin bu alanda şansı hala güçlü görülüyor.

Ronaldo ayrıca 140 gol ile Şampiyonlar Ligi tarihinin de en golcü futbolcusu olma unvanını taşıyor.