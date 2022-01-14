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Yaramazlara biraz batar!

Ronaldo 42’sine kadar oynamak istiyor

İngiliz Premier Ligi kulübü Manchester United’ın Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, 42 yaşına kadar futbol oynamak istediğini söyledi.

Fotoğraf: Reuters

ESPN Brazil’e açıklamalarda bulunan Ronaldo, altı yıl daha yeşil sahalarda kalmayı planladığını ifade etti.


Şu anda 36 yaşında olan yıldız ismin kariyer planlarıyla ilgili açıklamaları şöyle: “Kendimi 30 yaşında hissediyorum. Vücuduma iyi bakıyorum ve zihinsel olarak iyi durumdayım. 33 yaşından sonra öğrendiğim en önemli şey, neye ihtiyaç duyarsanız vücudunuz uyum sağlıyor. Ama gerçek savaş zihinsel oluyor. Son dönemde zihinsel çalışmalara daha fazla önem verdim. 40,41 ya da 42 yaşına kadar futbol oynamaya devam etmek ve neler olacağını görmek istiyorum.”

Tottenham’ın ve İngiliz futbolunun önemli isimlerinden Teddy Sheringham, 40 yıl 272 günle Premier Lig’de forma giymiş en yaşlı oyuncu unvanını elinde bulunduruyor.

Dünya rekoru ise 74 yıl 125 günle Ezzeldin Bahader ait. Mısırlı oyuncu bu rekoru 2020 yılında kırmıştı.

Ronaldo ayrıca ilerleyen yaşına rağmen bu yıl da Amerikan iş dünyası dergisi Forbes‘un sponsor gelirleri ve bonusları hesaba katarak hazırladığı ‘en çok kazanan futbolcular‘ listenin zirvesinde yer almıştı.

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