Ronaldo yeniden Manchester United’da

Premier Lig takımlarından Manchester United, Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo’yu yeniden kadrosuna kattı.

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Britanyalı ekibin açıklamasında, İtalya’nın Juventus takımında forma giyen 36 yaşındaki futbolcunun transferi için siyah-beyazlı kulüple anlaşma sağlandığı kaydedildi.

Manchester ekibinin sosyal medya hesabından “Evine hoş geldin” mesajı paylaşılırken, internet sitesinde de kulüpteki herkesin Ronaldo’nun dönüşünü dört gözle beklediği belirtildi.

Manchester United’ın transfer için Juventus’a 25 milyon avro (246 milyon TL), Ronaldo’ya ise iki yıllık sözleşme teklif ettiği basına yansıdı.

Yılın futbolcusuna verilen Altın Top (Ballon d’Or) ödülünü beş kez kazanan Ronaldo, beşi UEFA Şampiyonlar Ligi, yedisi Britanya, İspanya ve İtalya liglerinde şampiyonluk olmak üzere 30’dan fazla kupa sevinci yaşadı.

2003 yılında Sporting Lizbon’dan transfer edilen Ronaldo, Manchester United’da geçirdiği altı sezonda tüm kulvarlarda 292 maça çıktı ve 118 gol attı.

Portekizli yıldız, Manchester United formasıyla Premier Lig’de üç, Lig Kupası’nda iki, Federasyon Kupası, Community Shield, UEFA Şampiyonlar Ligi ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda birer kez şampiyonluk kazandı.