Diken

Yaramazlara biraz batar!

En çok kazanan 10 futbolcu: 1 numara Ronaldo

Amerikan iş dünyası dergisi Forbes‘un sponsor gelirleri ve bonusları hesaba katarak hazırladığı ‘en çok kazanan futbolcular‘ listenin zirvesinde bu yıl 36’lık Cristiano Ronaldo var.

Fotoğraf: Diken

Yaz transfer döneminde Juventus’tan ayrılarak eski takımı Manchester United’a dönen Portekizli yıldızın yıllık geliri tam 125 milyon dolar.


Barcelona’dan ayrılarak Paris Saint-Germain’e (PSG) transfer olan Arjantinli futbolcu Lionel Messi, 110 milyon dolar kazancıyla Ronaldo’nun ardından ikinci sırada yer alıyor.

Paris Saint-Germain takımının Brezilyalı süper starı Neymar ise 95 milyon dolar geliriyle üçüncülüğü elde etti.

Bu yılın en fazla kazanan ilk 10 futbolcusu şöyle:

Kaynak: Forbes

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