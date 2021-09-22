En çok kazanan 10 futbolcu: 1 numara Ronaldo

Amerikan iş dünyası dergisi Forbes‘un sponsor gelirleri ve bonusları hesaba katarak hazırladığı ‘en çok kazanan futbolcular‘ listenin zirvesinde bu yıl 36’lık Cristiano Ronaldo var.
Yaz transfer döneminde Juventus’tan ayrılarak eski takımı Manchester United’a dönen Portekizli yıldızın yıllık geliri tam 125 milyon dolar.
Barcelona’dan ayrılarak Paris Saint-Germain’e (PSG) transfer olan Arjantinli futbolcu Lionel Messi, 110 milyon dolar kazancıyla Ronaldo’nun ardından ikinci sırada yer alıyor.
Paris Saint-Germain takımının Brezilyalı süper starı Neymar ise 95 milyon dolar geliriyle üçüncülüğü elde etti.
Bu yılın en fazla kazanan ilk 10 futbolcusu şöyle: