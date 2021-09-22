En çok kazanan 10 futbolcu: 1 numara Ronaldo

Amerikan iş dünyası dergisi Forbes‘un sponsor gelirleri ve bonusları hesaba katarak hazırladığı ‘en çok kazanan futbolcular‘ listenin zirvesinde bu yıl 36’lık Cristiano Ronaldo var.

Fotoğraf: Diken

Yaz transfer döneminde Juventus’tan ayrılarak eski takımı Manchester United’a dönen Portekizli yıldızın yıllık geliri tam 125 milyon dolar.

Barcelona’dan ayrılarak Paris Saint-Germain’e (PSG) transfer olan Arjantinli futbolcu Lionel Messi, 110 milyon dolar kazancıyla Ronaldo’nun ardından ikinci sırada yer alıyor.

Paris Saint-Germain takımının Brezilyalı süper starı Neymar ise 95 milyon dolar geliriyle üçüncülüğü elde etti.

Bu yılın en fazla kazanan ilk 10 futbolcusu şöyle: