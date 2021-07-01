Vergi düzenlemesi havada kaldı: Süper Lig’de sadece 15 oyuncu beyanname vermiş

Türk futbolundaki vergi sisteminde dönüm noktası kabul edilen düzenleme havada kaldı. Süper Lig’de sadece 15 oyuncu beyanname verirken, TFF 1. Lig’de bu rakam sadece bir.

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27 Mayıs 2020’de Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 311 sayılı Gelir Vergisi Tebliği ile yapılan düzenlemeler, futbolda vergilendirme oranını Avrupa’daki seviyelere yaklaştırmış, oranlar yüzde 15’ten yüzde 40’a çıkmıştı.

Buna göre, 1 Kasım 2019’dan sonra sözleşme imzalayan futbolcular, yeni düzenlemeye göre vergi mükellefi olacaktı.

Yıllık kazancı 600 bin lirayı geçen profesyonel futbolcuların prim, maç başı ücret vb. kazançları da bu düzenlemenin kapsamındaydı. Yeni düzenlemeyle getirilen yüzde 40’lık vergi yükümlülüğünün brüt ücret üzerinden yüzde 20’sini kulüp, yüzde 20’sini ise futbolcunun ödemesi öngörülüyordu.

Eski usulde futbolcuların kontrat geliri üzerinden sadece stopaj kesilir, bunu da kulüpler öderdi.

‘Kazançlar düşük gösteriliyor’

Akşam’dam Kenan Karcı’nın haberine göre düzenleme kapsamında Süper Lig’de 15, TFF 1. Lig’de ise sadece bir futbolcu beyanname verdi.

Habere göre, iki ligde futbol oynayanların hemen hemen tamamının kazancı 600 bin liranın üstünde olmasına rağmen, kazançlar düşük gösterildi. Futbolcuların kazançlarını aylık 9-10 bin lira civarında gösteren kulüp sayısının oldukça fazla olduğu belirtildi.

Uluslararası Vergi Danışmanı Can Doğrusöz, vergi yükümlülüğünü yerine getirmeyen futbolcuların ‘pişmanlıkla beyan‘ olarak adlandırılan imkandan yararlanarak konuyu kolayca çözebileceğini dile getirdi. Doğrusöz, “Yalnızca bu durumda, zamanında yerine getirilmeyen vergi beyan yükümlülüğüyle ilgili olarak cüzi bir faiz ile karşı karşıya kalacaklardır. Kazançları da vergi yasasıyla uyumlu hale gelecektir” dedi.

Yeminli Mali Müşavir ve vergi uzmanı Hasan Erarslan ise hiç beyanname vermeyen ya da düşük beyanda bulunan futbolcuların önüne 2021’de çıkarılan vergi affının büyük fırsat sunduğunu belirtti. Eraslan, bu futbolcuların asgari matrah olan 42 bin 500 lira üzerinden yüzde 20 oranında hesaplanacak 8500 lira gelir vergisini ödeyip, durumdan kurtulabileceğini ifade etti. Eraslan sözlerini şöyle sürdürdü: “Üstelik bu tutarı peşin öderse yüzde 10 indirim hakkı bulunmaktadır. Yine 8 bin 500 lira gelir vergisinin altı taksitte ödenme imkanı var.“