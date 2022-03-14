Erdoğan: NATO’nun yapmadığını biz Rusya’ya rağmen Ukrayna’ya yaptık

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Olaf Scholz’dan Almanya’da Türk-Alman Üniversitesi ve bu üniversite bünyesinde ilahiyat fakültesi açılmasını talep ettiğini söyledi.

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Erdoğan, Türkiye’ye gelen Scholz’la cumhurbaşkanlığında görüştü.

Görüşmeden sonra konuşan Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkan satırbaşları şöyle:

* (Rusya’nın Ukrayna’yı işgali) Kalıcı ateşkesin tesisi konusundaki çabalarımızı yılmadan sürdürmeye devam edeceğiz.

* Avrupa güvenliğine yönelik önlemleri alırken diğer yandan çözüme dönük diplomatik çabaların hızlandırılmasında mutabık kaldık.

* Almanya ile 2020’de 38 milyar dolar civarında olan ikili ticaret hacmimiz 2021’de 41 milyar doları aştı. Bu rakamı 50 milyar dolara taşımakta kararlıyız.

* (Alman gazetecinin “Yaptırımlara katılacak mısınız? Rusya’dan silah alacak mısınız?” sorusuna yanıt) NATO’daki işbirliği aynı zamanda askeri dayanışmanın teşekkül etmesidir. Burada her şeyi NATO’da kullanırsınız. Biz NATO’da Almanya’da iki önemli ortağız. Dolayısıyla herhalde bunu aramızda değerlendirmek büyük önem arz etmektedir. İki NATO ülkesi olarak birlikte neler yapabiliriz, eksikliklerimizi nasıl gidebiliriz diye değerlendirme yaptık. Rusya’dan aldığımız silah veya silahlar var. Gelecek ne gösterir… Onu konuşmak erken olur. Şartların ne getirip götüreceğini konuşmak gerekir. Putin ve Zelenski’yle dostluğumuzu korumak zorundayız.

* NATO üyesi ülkelerin yapmadığını biz Rusya’ya rağmen Ukrayna’ya yaptık.

Scholz: Möntrö’nün uygulanması önemli; teşekkür borçluyuz

Erdoğan’dan sonra konuşan Scholz ise şunları söyledi:

* (Rusya lideri Putin’e) Artık durun diyoruz.

* Avrupa Birliği (AB) ile Türkiye arasında enerji alanındaki işbirliği çok önemli.

* Montrö anlaşması uyarınca Boğazların savaş gemilerine kapatılmasının önemli bir katkı olduğunu düşünüyoruz. Bunun için teşekkür borçluyuz.

* İnsan hakları, hukukun üstünlüğü gibi konularda görüş ayrılıkları var. Bunların da en kısa zamanda çözüme kavuşacağını ümit ediyoruz.

* (Alman gazetecinin Türkiye’de DW Türkçe ve Amerika’nın Sesi’ne lisans istenmesine ilişkin sorusu) DW’yi destekliyoruz. Bunu sayın cumhurbaşkanıyla da konuştum. Bağımsız yayın yapmalarını istiyoruz. Amacımız onu sağlamak.