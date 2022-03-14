Thodex’in firari CEO’su şikayetini çekenlere para ödüyor

Kripto para borsası Thodex’in firari CEO’su Faruk Fatih Özer’in şikayetini geri çekenlere para ödediği belirtildi.

Yurt dışına kaçan Özer izini kaybettirmişti.

AA’ya konuşan Özer’in aile avukatı Sevgi Erarslan, tespit edilen 373 mağdurun zararlarının giderildiğini söyledi.

Daha önce basında şikayetlerini geri çekmesi karşılığında sekiz kişiye toplamda 2 milyon lira ödendiğine dair haberler çıkmıştı.



Eraslan, ödemelere önce büyük meblağ yatıranlardan başlandığını, bir-iki haftada bütün mağdurların zararının giderileceğini açıkladı.

Erarslan ortada bir dolandırıcılık olmadığını da iddia ederek şunları kaydetti: “Zararları gidermeye başladık. Biliyorsunuz ki kripto piyasası risk piyasasıdır ve risk piyasasında da bir hacklenme durumu söz konusu olduğunda sistemin kapatılması olağandır. Bu kapsamda müvekkil bunu yapmak durumunda kalmıştır. Dolayısıyla ortada dolandırıcılığın varlığını gerektirir bir durum bulunmamaktadır.“

Avukat, Thodex mağduru olanların ‘[email protected]’ mail adresinden kendilerine ulaşarak zararlarını bildirmesini de istedi.