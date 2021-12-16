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Yaramazlara biraz batar!

Thodex’in yöneticisi Özer izini kaybettirmiş

Kapanan kripto para borsası Thodex’in kurucusu ve yöneticisi Faruk Fatih Özer izini kaybettirdi.

Thodex şirketinin kapanması nedeniyle, borsada parası bulunan yatırımcılar paralarını çekememişti. İstanbul’daki Anadolu başsavcılığı ise 22 Nisan’da soruşturma başlatmıştı. Kırmızı bültenle aranan Özer son olarak Arnavutluk’ta bir otele giriş yaptığı sırada görüntülenmişti.


DHA’nın İstanbul Emniyeti’nden ulaştığı bilgilere göre, kurulan özel ekibin Arnavutluk polisiyle yürüttüğü ortak çalışmalara rağmen, yaklaşık sekiz aydır Özer’in nerede olduğuna ilişkin herhangi bir bilgiye ulaşılamadı.

Özel hakkındaki dosyaya giren son bilginin de Arnavutluk’ta olduğu yönünde olduğu, resmi çıkış tarihi 20 Nisan’dan bugüne Özer’in nerede olduğuna ilişkin bir tespit yapılamadığı bildirildi.

DHA’nın edindiği bilgilere göre polis, Özer’in, elindeki parayı kendisini saklamaları için Arnavutluk’taki mafyaya rehin bıraktığı ihtimali üzerinde duruyor. Özer’in aylardır yakalanamamasında, Arnavutluk mafyasının etkisi olduğu değerlendirmesi yapılıyor. Buna göre polis, Özer’in akıllı telefon yerine eski tip cep telefonu kullandığı, bunu da sürekli değiştirdiğini düşünüyor.

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