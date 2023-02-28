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İran’da 650 kız öğrenci kasten zehirlenmiş: Maksat okulda bir araya gelmesinler

İran’da en az 650 kız öğrencinin ‘kontrollü biçimde’ zehirlendiği ortaya çıktı. Üst düzey İranlı yetkililer dahil pek çok kişi, kız öğrencilerin okuldan uzak tutulup bir araya gelmesinin engellenmek istendiğini düşünüyor.

Fotoğraf: IRNA

İran’da en az 650 kız öğrencinin geçen birkaç ay boyunca ‘kasten‘ zehirlendiği yaptığı BBC’nin araştırması sonucunda ortaya çıktı.


Öğrencilerin çoğu solunum sıkıntısı, baş dönmesi ve yorgunluk gibi şikayetlerle hastaneye kaldırıldı.

İran Sağlık Bakanı Yunus Panahi haberi doğruladı, soruşturma açtıklarını söyledi ve “Anlaşılan o ki bazıları tüm okulların, özellikle de kız okullarının kapatılmasını istiyor” dedi.

‘Zehrin malzemelerin piyasada bulunabilen malzemelerden oluştuğunu’ söyleyen Panahi, ‘zehrin öldürücü olmadığını ve paniğe yer olmadığını’ da sözlerine ekledi.

İlk vakalar 30 Kasım’da görüldü

İlk zehirlenme vakaları 30 Kasım 2022’de, Kum’daki Nur Teknik Lisesi’nden 18 kız öğrencinin hastaneye kaldırılmasıyla görüldü. O günden bu yana ilde 10’dan fazla kız öğrencide benzer semptomlar görüldü.

Kum kentinde veliler valilik binası önünde protesto eylemi yaptı

Şubat ortasında Kum’daki valilik binası önünde en az 100 kişinin katıldığı bir protesto örgütlendi. Sosyal medyada paylaşılan bir videoda veliler, ‘hükümetin çocuklarını korumakla yükümlü olduğunu, ellerinden gelen tek şeyin çocukları okuyla göndermemek olduğunu’ belirtti.

Veliler, “Kızlar evlerinden çıkamasın istiyorlar” diyor, ancak çocuklarının güvenliği ve sağlığı için online eğitim talep ediyor.

Fotoğraf: Twitter

İranlılar, genç kızlara yönelik saldırıların kitlesel hükümet karşıtı protestoların intikamı olup olmadığını sorguluyor.

İran’da 22 yaşındaki Mahza Emini ‘örtünme kurallarına uymadığı’ gerekçesiyle ahlak polisi tarafından gözaltına alındıktan sonra 16 Eylül’de hayatını kaybetmişti.

Cinayet İran genelinde kitlesel sokak eylemlerini başlattı. Kadınların sürüklediği eylemlere tüm dünyadan destek geldi.

İnsan hakları grubu HRANA’ya göre o günden bu yana 488 kişi öldü, 18 binden fazla kişi tutuklandı. Protestolar, 1979 devriminin ardından kurulan İran İslam Cumhuriyeti’ne yönelik bugüne kadarki en ciddi tehdit olarak gösteriliyor.

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