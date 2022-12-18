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Yaramazlara biraz batar!

Bahçeli, Saraçhane’de Kılıçdaroğlu’na tuzak gördü: Cevabı CHP’li kardeşlerim verecek

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na cezaya karşı Saraçhane’de verilen desteği CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na ‘tuzak’ olarak değerlendirdi: “Kılıçdaroğlu’nu tuzağa düşürmek amacıyla manevra yapanlara en büyük cevabı CHP’ye oy veren kardeşlerim verecektir.”

Fotoğraf: AA

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun YSK üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada İmamoğlu’na ‘kurul halinde çalışan kamu görevlilerine hakaret’ suçlamasıyla iki yıl yedi ay 15 gün hapis cezası verilmişti. İmamoğlu hakkında siyasi yasak süreci başladı.


İmamoğlu’na verilen karardan sonraysa kamuoyunda altılı masanın cumhurbaşkanı adayı, İmamoğlu’nun siyasi serüveninin Erdoğan’a benzerliği ve kararın siyasiliği gibi konularda tartışma çıkmıştı.

Bunun üzerine Saraçhane’de düzenlenen mitingde İmamoğlu’na büyük destek gelmişti. MHP lideri Bahçeli, bu desteği Kılıçdaroğlu’na ‘tuzak’ olarak değerlendirdi.

AA’nın haberine göre partisinin Mersin’deki toplantısında konuşan Bahçeli’nin konuya dair konuşması şöyle:

“İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı hakkında 14 Aralık 2022 tarihinde verilmiş kesin olmayan 2 yıl 7 ay 15 günlük hapis kararından sonra Saraçhane tiyatrosu düzenleyenlerin devlete, hükümete ve Türk yargısına saldırması en hafif tabirle fırsatçılıktır. İBB Başkanı bir suç işlemişse bunun sonuçlarına elbette katlanmalıdır. Bu şahsın ne üstünlüğü vardır? Bu şahsın hukuki sorumsuzluğu diye bir şey söz konusu mudur? Henüz mahkeme kararı açıklanmadan halkı Saraçhane’ye davet eden belediye başkanı, sonuç açıklanmadan apar topar yola koyulan İP Başkanı, altılı masaya Saraçhane dayatması yapmak ve Kılıçdaroğlu’na operasyon çekmek için harekete geçmişlerdir. Birbirlerine kazık atanların, yargı kararını kucaklaşarak ve sevinç çığlıkları içinde karşılayanların, ‘Yeni başlıyoruz’ diyenlerin gizli kapaklı işler çevirdiğini görmemek için sadece kör değil akli ve zihni melekeleri de kaybetmek lazımdır.

İmamoğlu’nu cumhurbaşkanı adayı olarak sivriltmeye çalışan, Kılıçdaroğlu’na çalım üstüne çalım atmak için her durumdan istifadeye çalışan siyaset bezirganlarının altılı masaya dinamit fırlattığı ayan beyan ortadadır. Bu tipler siyasetin en güvenilmez simalarıdır. Kılıçdaroğlu’nu tuzağa düşürmek amacıyla manevra yapanlara en büyük cevabı CHP’ye oy veren kardeşlerim verecektir. Saraçhane kumpası tutmaz.”

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Akşam Postası / 18 Aralık 2022

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