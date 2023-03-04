Akşener, cumhurbaşkanı adaylığı kararını ‘resetlemiş’

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partinin genel idare kurulu (GİK) toplantısında, önceden verdiği “Ben cumhurbaşkanı adayı olmayacağım” kararının ‘resetlendiğini’ söylemiş.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener.

Ortak cumhurbaşkanı adayının belirleneceği duyurulan iki gün önceki altılı masa toplantısında bir isimde uzlaşılamamıştı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dört liderin de desteğiyle adaylığını ortaya koymuş, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş’ı önermişti.

Anlaşmazlık üzerine bazı milletvekili ve kurmaylarıyla olağanüstü toplantı düzenleyen Akşener dün de genel idare kuruluna (GİK) başkanlık etti. Akşener, toplantının ardından, “Milllet iradesini kararlarına yansıtma kabiliyetini kaybetmiştir” diyerek altılı masadan kalktığını ilan etmişti.

Gelişmelerin ardından CHP’li büyükşehir başkanları Ankara’ya doğru yola çıkarken İmamoğlu ve Yavaş’tan birliktelik mesajları geldi.

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya’ysa Akşener’in GİK toplantısında “Cumhurbaşkanlığı kararım resetlenmiştir” dediğini dile getirdi.

Sarıkaya’nın aktardığına göre, Akşener toplantıda İmamoğlu ve Yavaş’a çağrı yapacağını söylerken, “Eğer onlar bu çağrıma olumlu cevap vermezse benim diyecek bir şeyim yok” demiş. Hemen ardındansa ‘cumhurbaşkanı adayı olmayacağım’ kararının ‘resetlendiğini’ dile getirdi: “Ben başbakan olacağımı, cumhurbaşkanı adaylığını düşünmediğimi bildirmiştim. Cumhurbaşkanlığı kararım da bugünden itibaren resetlenmiştir.”