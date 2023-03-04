TİP: Halkımız tek ve ortak bir aday çıkararak 20 yıllık karanlığa son verecek

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Merkez Yürütme Kurulu (MYK), halkın AKP-MHP ittifakı karşısında tek ve ortak bir adayla çıkmayı başararak 20 yıllık iktidara son vereceğini dile getirdi.

Fotoğraf: TİP

Ortak cumhurbaşkanı adayının belirleneceği duyurulan iki gün önceki altılı masa toplantısında bir isimde uzlaşılamamıştı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dört liderin de desteğiyle adaylığını ortaya koymuş, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş’ı önermişti.

Anlaşmazlık üzerine dün bazı milletvekili ve kurmaylarıyla olağanüstü toplantı düzenleyen Akşener bugün de genel idare kuruluna (GİK) başkanlık etti. Akşener, toplantının ardından, “Milllet iradesini kararlarına yansıtma kabiliyetini kaybetmiştir” diyerek altılı masadan kalktığını ilan etmişti.

Gelişmelerin ardından CHP’li büyükşehir başkanları Ankara’ya doğru yola çıkarken İmamoğlu ve Yavaş’tan birliktelik mesajları geldi.

HDP’nin bulunduğu Emek ve Özgürlük İttifakı üyesi TİP MYK’yse İmamoğlu ve Yavaş’la benzer vakitte ‘tek ve ortak adayı’ vurguladığı bir açıklama yayınladı: “Saray iktidarını yenmek, saltanat sevdalılarını çöreklendikleri mevkilerden indirmek, şimdiye kadar işlenen suçların hesabını sormak ve güzel bir geleceğe el birliğiyle inşa etmek; bütün bu tarihsel ve zorlu görevler bir kez daha halkımıza düşmüştür. Halkımız saray karşısındaki iradesini ve kararlılığını koruyacak, AKP-MHP ittifakının karşısında ilkelerle uzlaşmış olarak, tek ve ortak bir adayla çıkmayı başaracak, böylelikle 20 yıllık karanlığa son verecektir.”

TİP’in Twitter hesabından paylaştığı açıklaması şu şekilde:

Kılıçdaroğlu dün, TİP Genel Başkanı Erkan Baş ve SOL Parti Başkanlar Kurulu üyesi Önder İşleyen’le görüşmüştü.